Росія виділила Вірменії гроші на допомогу переселенцям з Карабаху: сума
Росія виділила Вірменії 10 мільйонів євро на допомогу вимушеним переселенцям з Карабаху. Мінфін країни співфінансуватиме програми з надання відповідної індивідуальної допомоги.
Відповідна угода була підписана 28 грудня між міністерствами фінансів Вірменії та Росії. Про це повідомили в пресслужбі уряду Вірменії.
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Допомогу виділили на безоплатній основі в порядку співфінансування заходів підтримки жителів Карабаху.
Водночас жителі Арцаха, що перебралися до Вірменії в результаті військових дій, отримають від держави одноразову грошову допомогу в розмірі 68 тисяч драмів – 132 долари.
Також їм мають надати додаткову допомогу в розмірі 15 тисяч драмів – 30 доларів, якщо вони не мають нерухомості на території Вірменії.
Війна в Нагірному Карабасі: коротко
- 27 вересня 2020 року навколо Нагірного Карабаху відбулась чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Відповідний конфлікт триває вже понад 100 років.
- Зупинити військові дії вдалося 10 листопада – президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва Росії уклали угоду.
- За її умовами, Азербайджан та Вірменія зупинилися на зайнятих позиціях Азербайджан значно просунувся вглиб Нагірного Карабаху. Частину районів Карабаху Вірменія мала передати під контроль Азербайджану згодом.
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