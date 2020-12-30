Росія виділила Вірменії 10 мільйонів євро на допомогу вимушеним переселенцям з Карабаху. Мінфін країни співфінансуватиме програми з надання відповідної індивідуальної допомоги.

Відповідна угода була підписана 28 грудня між міністерствами фінансів Вірменії та Росії. Про це повідомили в пресслужбі уряду Вірменії.

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Допомогу виділили на безоплатній основі в порядку співфінансування заходів підтримки жителів Карабаху.

Водночас жителі Арцаха, що перебралися до Вірменії в результаті військових дій, отримають від держави одноразову грошову допомогу в розмірі 68 тисяч драмів – 132 долари.

Також їм мають надати додаткову допомогу в розмірі 15 тисяч драмів – 30 доларів, якщо вони не мають нерухомості на території Вірменії.

Зверніть увагу! 28 грудня російські телеграм-канали з посиланням на ЗМІ Азербайджану повідомили про поновлення бойових дій за Нагірний Карабах, та навіть про жертви. Проте у Вірменії запевнили, що це інформаційна провокація.

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