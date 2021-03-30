Росія стягує армію до кордону з Україною, – Хомчак попередив про загрозу

Збройні сили Росії поступово нарощують війська поблизу державного кордону України. Все це відбувається під виглядом бойових навчань.

Стягнення ворожих військ фіксують на півночі, сході та півдні. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на позачерговому засіданні Ради.

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Де Росія нарощує війська

За його словами, станом на 30 березня вздовж державного кордону України на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають 28 батальйонних тактичних груп ворога.

А саме:

у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях;

на території тимчасово окупованого Криму.

"Але останнім часом із різних регіонів Росії збройні сили Росії здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України", – підкреслив Хомчак.

Роблять це під виглядом контрольних занять за зимовий період навчань підтримання бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх навчань "Захід 2021",

– пояснив він.

За його словами, Росія має намір додатково зосередити біля українського кордону ще до 25 батальйонних тактичних груп. Це створює загрози воєнній безпеці України.

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Російські військові на території України

За словами Хомчака, з 2014 року за час окупації Криму здійснено нарощування міжвидового об'єднання ворожих військ. Наразі там перебуває 33 тисячі російських армійців.

На окупованому Донбасі розгорнуто армійські корпуси, чисельністю майже 28 тисяч осіб. Вони діють за підтримки російських регулярних військ під керівництвом їхніх кадрових офіцерів.



Росія стягує військових до кордонів з Україною / Скриншот з відео



Ситуація в окупованому Криму / Скриншот з відео

Головнокомандувач ЗСУ додав, що на території окупованого Донбасу перебувають військові радники та інструктори ЗС Росії. Таких там – понад 2 тисячі.

"На території Ростовської області додатково містяться до 12 батальйонних тактичних груп із терміном готовності 1 – 2 доби", – наголосив Хомчак.