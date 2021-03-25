Росія створить новий десантний полк в окупованому Криму

Росія планує створити в окупованому Криму десантно-штурмовий полк. Його пунктом постійної дислокації хочуть зробити Феодосію.

Новий полк створять на базі 56-ї десантно-штурмової бригади, яка перебуває у Волгоградській області. Про це на засіданні заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передають росЗМІ.

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У межах нарощування бойових можливостей військ планується до кінця року переформувати 56-у бригаду в 56-й десантно-штурмовий полк з пунктом постійного базування у Феодосії,

– сказав він.

Мілітаризація Криму Росією: що відомо

Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території українського півострова та в акваторії Чорного моря.

Країна-агресор систематично завозить військову техніку в Крим і розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.

У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію і закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію території.