Росія створить новий десантний полк в окупованому Криму

Джерело:24 канал
Росія планує створити в окупованому Криму десантно-штурмовий полк. Його пунктом постійної дислокації хочуть зробити Феодосію.
Новий полк створять на базі 56-ї десантно-штурмової бригади, яка перебуває у Волгоградській області. Про це на засіданні заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передають росЗМІ.
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У межах нарощування бойових можливостей військ планується до кінця року переформувати 56-у бригаду в 56-й десантно-штурмовий полк з пунктом постійного базування у Феодосії,
– сказав він.