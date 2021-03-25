Росія планує створити в окупованому Криму десантно-штурмовий полк. Його пунктом постійної дислокації хочуть зробити Феодосію.

Новий полк створять на базі 56-ї десантно-штурмової бригади, яка перебуває у Волгоградській області. Про це на засіданні заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передають росЗМІ.

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У межах нарощування бойових можливостей військ планується до кінця року переформувати 56-у бригаду в 56-й десантно-штурмовий полк з пунктом постійного базування у Феодосії,

– сказав він.

Зверніть увагу! У січні 2021 року Росія привезла до окупованого Криму протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон". РК може вражати морські цілі на відстані 350 кілометрів і наземні цілі на відстані 450 кілометрів.

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