Марійці Захарової варто згадати про те, що титульна бойова нагорода Великобританії – Хрест Вікторії, досі відливається саме з трофейних російських знарядь. А кількість танків – зовсім нічого не вирішує. Далі читайте російською.

Россия – старый новый враг Великобритании

Детальное изучение стратегии Соединенного Королевства по модернизации своих вооруженных сил подтверждает, что Лондон вкладывает в нее потенциальную угрозу со стороны России.

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В МИД России на планы реорганизации Великобританией своей армии с учетом угроз и вызовов со стороны РФ отреагировала Мария Захарова, которая, в присущей для российской "дипломатии" манере базарного хамла отметила, что у официального Лондона возобладает здравый смысл и "инстинкт самосохранения".

На самом деле, здравый смысл и "инстинкт самосохранения" должен возобладать именно у России. Можно по разному относиться к милитарному потенциалу Великобритании, с учетом потенциала РФ, но для бритов победа малыми силами над превосходящим противником – это историческое кредо.

И Машеньке Захаровой стоит вспомнить о том, что титульная боевая награда Великобритании – Крест Виктории, до сих пор отливается именно из трофейных российских орудий.

А количество танков – ровным счетом ничего не решает. Ведь в ходе танкового сражения в треугольнике Луцк-Броды-Дубно, за 5 дней в июне 1941 года, СССР потерял 2 648 танков, в то время как нацисты потеряли лишь 85 боевых машин. В свою очередь, нацисты на тот момент очень сильно выгребали от бритов.