Росія використовує свою військову міць, щоб самоствердитися. Вона це робить проти України та Грузії.

Таку думку висловив в інтерв'ю генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомили на сайті Le Point.

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Самоствердження Росії

За словами Столтенберга, від Росії немає прямої воєнної загрози для НАТО. Країна використовує іншу тактику — вона самостверджується завдяки іншим державам.

Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона використовує свою військову міць проти сусідів — Грузії та України,

– зазначив Столтенберг.

Причетність до кібератак

Також генсек Альянсу нагадав, що Росія причетна до кібератаки в Німеччині та Норвегії, і до використання хімічних речовин для вбивства людей у Великій Британії.

Що Столтенберг говорив раніше: коротко

На початку грудня Столтенберг заявив, що Росія цинічно нехтує міжнародним правом та не поважає територіальну цілісність країн-сусідів, зокрема України, Білорусі, Молдови та Грузії.

Він наголосив, що Росія розмістила війська з порушенням побажань різних урядів у нашому сусідстві. Також нагадав, що саме Росія незаконно окупувала український Крим і продовжує дестабілізувати Східну Україну.

Також генсек додав, що НАТО має залишити за народом Білорусі рішення щодо майбутнього своєї країни, іноземного втручання бути не повинно.

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