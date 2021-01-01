Росія самостверджується завдяки Україні та Грузії, – Столтенберг
Росія використовує свою військову міць, щоб самоствердитися. Вона це робить проти України та Грузії.
Таку думку висловив в інтерв'ю генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомили на сайті Le Point.
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Самоствердження Росії
За словами Столтенберга, від Росії немає прямої воєнної загрози для НАТО. Країна використовує іншу тактику — вона самостверджується завдяки іншим державам.
Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона використовує свою військову міць проти сусідів — Грузії та України,
– зазначив Столтенберг.
Причетність до кібератак
Також генсек Альянсу нагадав, що Росія причетна до кібератаки в Німеччині та Норвегії, і до використання хімічних речовин для вбивства людей у Великій Британії.
Що Столтенберг говорив раніше: коротко
- На початку грудня Столтенберг заявив, що Росія цинічно нехтує міжнародним правом та не поважає територіальну цілісність країн-сусідів, зокрема України, Білорусі, Молдови та Грузії.
- Він наголосив, що Росія розмістила війська з порушенням побажань різних урядів у нашому сусідстві. Також нагадав, що саме Росія незаконно окупувала український Крим і продовжує дестабілізувати Східну Україну.
- Також генсек додав, що НАТО має залишити за народом Білорусі рішення щодо майбутнього своєї країни, іноземного втручання бути не повинно.
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