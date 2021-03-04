Росія сама злякалася, – Арестович про заяву бойовиків щодо Донбасу

4 березня 2021 , 16:13
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Джерело:

24 канал

Олексій Арестович відреагував на заяву проросійських бойовиків про "попереджувальний" вогонь. За словами спікера української делегації у ТКГ, це було елементом медійного тиску напередодні засідання Групи.

Що заявив Арестович

На думку спікера делегації, не існує "ніяких бойовиків, є російська влада". Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь

"Наявність маріонеткових структур не означає, що вони мають суб'єктність, державність, або що варто на них посилатися", – сказав Арестович.

Він пояснив, що як тільки голова делегації Леонід Кравчук заявив про протест, Росія відразу здала назад.

Вони сказали: "Ні – ні, ми нізвідки не виходимо, ми підтверджуємо режим збереження тиші, ніякі домовленості не порушені, переходьмо до інших робочих питань",
– розповів спікер делегації.

Він додав, що Росія сама злякалася цього прецеденту: "Тому що вихід з режиму припинення вогню – це порушення домовленостей, у яких залучені й Франція, і Німеччина. Зрозуміло, що це буде перебір, і це підвело їх самих".

Що відомо про заяву бойовиків

  • Окупанти на Донбасі видали екстрену заяву у якій традиційно звинуватили українських військових у нібито порушенні режиму вогню.
  • У так званому документі мовилося про те, що бойовики відкриватимуть "попереджувальний" вогонь по позиціях Збройних сил України.