Олексій Арестович відреагував на заяву проросійських бойовиків про "попереджувальний" вогонь. За словами спікера української делегації у ТКГ, це було елементом медійного тиску напередодні засідання Групи.

Що заявив Арестович

На думку спікера делегації, не існує "ніяких бойовиків, є російська влада". Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь

"Наявність маріонеткових структур не означає, що вони мають суб'єктність, державність, або що варто на них посилатися", – сказав Арестович.

Він пояснив, що як тільки голова делегації Леонід Кравчук заявив про протест, Росія відразу здала назад.

Вони сказали: "Ні – ні, ми нізвідки не виходимо, ми підтверджуємо режим збереження тиші, ніякі домовленості не порушені, переходьмо до інших робочих питань",

– розповів спікер делегації.

Він додав, що Росія сама злякалася цього прецеденту: "Тому що вихід з режиму припинення вогню – це порушення домовленостей, у яких залучені й Франція, і Німеччина. Зрозуміло, що це буде перебір, і це підвело їх самих".

Що відомо про заяву бойовиків