Росія сама злякалася, – Арестович про заяву бойовиків щодо Донбасу
Олексій Арестович відреагував на заяву проросійських бойовиків про "попереджувальний" вогонь. За словами спікера української делегації у ТКГ, це було елементом медійного тиску напередодні засідання Групи.
Джерело:24 канал
Що заявив Арестович
На думку спікера делегації, не існує "ніяких бойовиків, є російська влада". Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
Важливо Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь
"Наявність маріонеткових структур не означає, що вони мають суб'єктність, державність, або що варто на них посилатися", – сказав Арестович.
Він пояснив, що як тільки голова делегації Леонід Кравчук заявив про протест, Росія відразу здала назад.
Вони сказали: "Ні – ні, ми нізвідки не виходимо, ми підтверджуємо режим збереження тиші, ніякі домовленості не порушені, переходьмо до інших робочих питань",
– розповів спікер делегації.
Він додав, що Росія сама злякалася цього прецеденту: "Тому що вихід з режиму припинення вогню – це порушення домовленостей, у яких залучені й Франція, і Німеччина. Зрозуміло, що це буде перебір, і це підвело їх самих".
Що відомо про заяву бойовиків
- Окупанти на Донбасі видали екстрену заяву у якій традиційно звинуватили українських військових у нібито порушенні режиму вогню.
- У так званому документі мовилося про те, що бойовики відкриватимуть "попереджувальний" вогонь по позиціях Збройних сил України.
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