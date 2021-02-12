Росія розширила економічні санкції проти українських компаній: список
Уряд Росії розширив список економічних санкцій проти українських компаній. Обмежувальні заходи ввели проти 16 нових підприємств. Тепер у переліку 84 українські компанії.
Джерело:уряд Росії
Відповідний указ у п'ятницю, 12 лютого, підписав прем'єр-міністр країни-агресора Михайло Мішустін.
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Проти яких компаній ввели санкції
Росія внесла до санкційного списку ще 16 українських компаній зокрема:
- ТОВ "Донмар";
- ТОВ "Краншип";
- ТОВ "Максима Метал Сервіс";
- ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод";
- ТОВ "Солар Стальконструкція", ТОВ "Трансшип".
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