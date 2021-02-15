Після поїздки представника Євросоюзу Жозепу Боррелю в Москву відносини між Росією та Євросоюзом серйозно напружились. Так, на Володимира Путіна та його оточення чекають болючі санкції.

У суперечці між РФ та ЄС вирішив розібратись журналіст та автор проєкту "Теории заговора" Олексій Печій.

До теми Політичний діалог зайшов у глухий кут, – Боррель попередив Росію про санкції

15 лютого о 20:00 у прямій трансляції на ютуб-каналі 24 каналу він розповість, чому Євросоюз розізлився на Кремль, до чого тут Жозеф Боррель та чого чекати далі від Володимира Путіна, якщо на нього накладуть санкції.

Окрім цього, разом з глядачами Олексій Печій обговорить такі питання:

Лукашенко озвучив умови своєї відставки: яку гру затіяв диктатор?

У Сенаті США вдруге виправдали Дональда Трампа: хто врятував колишнього президента США від імпічменту і яке майбутнє йому готує Республіканська партія?

Дивіться пряму трансляцію з Олексієм Печієм на 24 каналі: