Ракети здатні вражати цілі до 350 кілометрів: Росія розгорнула в Криму комплекс "Бастіон"

28 січня 2021 , 18:03

Росія привезла "на навчання" до окупованого Криму протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон". Техніку вже розгорнули та підготували до "умовної стрільби".

Джерело: Радіо Свобода

Окупанти встигли відпрацювати в польових умовах завдання за призначенням, під час яких провели різні тренування.

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Військові стверджують, що дивізіон "Бастіону" проведе спільні навчання з екіпажем одного з фрегатів російського Чорноморського флоту.

Всього у заході взяли участь близько 100 російських військових та залучили понад 15 одиниць техніки.

Що таке ракетний комплекс "Бастіон"

  • БПКРК "Бастіон" – це береговий ракетний комплекс, призначений для захисту морського узбережжя довжиною понад 600 кілометрів і ураження надводних кораблів.
  • Країна-агресор запевняє, що РК може вражати морські цілі на відстані 350 кілометрів і наземні цілі на відстані 450 кілометрів.
  • Комплекси "Бастіон" розгорнуто на всіх флотах ВМФ Росії, зокрема на Курилах та в Калінінградській області, а також в Сирії.

Мілітаризація Криму Росією: коротко

  • Росія анексувала український Крим у 2014 році.
  • Після окупації країна-агресор систематично проводить військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря.
  • Росія регулярно завозить військову техніку в Крим. Розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.
  • У 2019 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію і закликала Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території.