Ракети здатні вражати цілі до 350 кілометрів: Росія розгорнула в Криму комплекс "Бастіон"

Росія привезла "на навчання" до окупованого Криму протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон". Техніку вже розгорнули та підготували до "умовної стрільби".
Джерело: Радіо Свобода
Окупанти встигли відпрацювати в польових умовах завдання за призначенням, під час яких провели різні тренування.
Читайте також Російська ядерна зброя в окупованому Криму: волонтери знайшли докази
Військові стверджують, що дивізіон "Бастіону" проведе спільні навчання з екіпажем одного з фрегатів російського Чорноморського флоту.
Всього у заході взяли участь близько 100 російських військових та залучили понад 15 одиниць техніки.
Що таке ракетний комплекс "Бастіон"
- БПКРК "Бастіон" – це береговий ракетний комплекс, призначений для захисту морського узбережжя довжиною понад 600 кілометрів і ураження надводних кораблів.
- Країна-агресор запевняє, що РК може вражати морські цілі на відстані 350 кілометрів і наземні цілі на відстані 450 кілометрів.
- Комплекси "Бастіон" розгорнуто на всіх флотах ВМФ Росії, зокрема на Курилах та в Калінінградській області, а також в Сирії.
- Росія анексувала український Крим у 2014 році.
- Після окупації країна-агресор систематично проводить військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря.
- Росія регулярно завозить військову техніку в Крим. Розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.
- У 2019 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію і закликала Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території.