Росія привезла "на навчання" до окупованого Криму протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон". Техніку вже розгорнули та підготували до "умовної стрільби".

Джерело: Радіо Свобода

Окупанти встигли відпрацювати в польових умовах завдання за призначенням, під час яких провели різні тренування.

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Військові стверджують, що дивізіон "Бастіону" проведе спільні навчання з екіпажем одного з фрегатів російського Чорноморського флоту.

Всього у заході взяли участь близько 100 російських військових та залучили понад 15 одиниць техніки.

Що таке ракетний комплекс "Бастіон"

БПКРК "Бастіон" – це береговий ракетний комплекс, призначений для захисту морського узбережжя довжиною понад 600 кілометрів і ураження надводних кораблів.

Країна-агресор запевняє, що РК може вражати морські цілі на відстані 350 кілометрів і наземні цілі на відстані 450 кілометрів.

Комплекси "Бастіон" розгорнуто на всіх флотах ВМФ Росії, зокрема на Курилах та в Калінінградській області, а також в Сирії.

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