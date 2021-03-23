Росія продовжує звозити на окупований Донбас зброю, – розвідка

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Джерело:

Міноборони

Росія продовжує постачати до окупованих частин Донецької та Луганської областей зброю, боєприпаси та інше військове майно. У березні агресор привіз на Донбас міни, безпілотники та позашляховики.

Від початку березня до з'єднань та частин 1 й 2 армійських корпусів привезли військове обладнання. Про це попередили в Головному управлінні розвідки.

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Яку зброю постачає агресор

  • Нові партії протитанкових і протипіхотних мін,
  • безпілотники,
  • станції радіоелектронної боротьби,
  • десятки військових позашляховиків для підрозділів "швидкого реагування".

Крім того, залізничними шляхами доставили понад 5 тисяч тонн пального.

Перекидання в Донбас російських танків – фейк

У Міноборони спростували розповсюджену російськими ЗМІ інформацію про перекидання на Донбас 100 танків Т-72. Зауважили, що ці фейки є частиною пропаганди Росії для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.

Яка ситуація на Донбасі

  • На Донбасі від початку 2021 року – загострення. Проросійські бойовики все частіше використовують прицільні обстріли українських позицій.
  • Майже за 3 місяці на Донбасі вже загинули щонайменше 22 українських військових.
  • До речі, нещодавно російський політик-українофоб Володимир Жириновський закликав без попередження напасти на Україну.