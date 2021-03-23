Росія продовжує звозити на окупований Донбас зброю, – розвідка

Джерело:Міноборони
Росія продовжує постачати до окупованих частин Донецької та Луганської областей зброю, боєприпаси та інше військове майно. У березні агресор привіз на Донбас міни, безпілотники та позашляховики.
Від початку березня до з'єднань та частин 1 й 2 армійських корпусів привезли військове обладнання. Про це попередили в Головному управлінні розвідки.
Читайте також "Единая Россия" не буде це робити, – Фейгін про офіси російських партій в ОРДЛО
Крім того, залізничними шляхами доставили понад 5 тисяч тонн пального.
У Міноборони спростували розповсюджену російськими ЗМІ інформацію про перекидання на Донбас 100 танків Т-72. Зауважили, що ці фейки є частиною пропаганди Росії для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.