Росія продовжує звозити на окупований Донбас зброю, – розвідка
Росія продовжує постачати до окупованих частин Донецької та Луганської областей зброю, боєприпаси та інше військове майно. У березні агресор привіз на Донбас міни, безпілотники та позашляховики.
Джерело:Міноборони
Від початку березня до з'єднань та частин 1 й 2 армійських корпусів привезли військове обладнання. Про це попередили в Головному управлінні розвідки.
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Яку зброю постачає агресор
- Нові партії протитанкових і протипіхотних мін,
- безпілотники,
- станції радіоелектронної боротьби,
- десятки військових позашляховиків для підрозділів "швидкого реагування".
Крім того, залізничними шляхами доставили понад 5 тисяч тонн пального.
Перекидання в Донбас російських танків – фейк
У Міноборони спростували розповсюджену російськими ЗМІ інформацію про перекидання на Донбас 100 танків Т-72. Зауважили, що ці фейки є частиною пропаганди Росії для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.
Яка ситуація на Донбасі
- На Донбасі від початку 2021 року – загострення. Проросійські бойовики все частіше використовують прицільні обстріли українських позицій.
- Майже за 3 місяці на Донбасі вже загинули щонайменше 22 українських військових.
- До речі, нещодавно російський політик-українофоб Володимир Жириновський закликав без попередження напасти на Україну.
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