Росія продовжила Джемілєву заборону на в'їзд до Криму ще на 15 років

Джерело:"Крим Реалії"
Лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву Росія заборонила в'їжджати до окупованого неї Криму.Так, заборону продовжили до 2034 року.
З'ясували, що так званий "суд" в Армянську заборонив в'їзд Джемілєву на 15 років.
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Так, заборона на в’їзд ухвалена 5 березня 2019 року і діє до 5 березня 2034 року.
Джемілєв зауважив, що не знав про те, що Росія ще на 15 років продовжила заборону
До 2034 року мене давно вже не буде на цьому світі, також, як, втім, не буде і окупації, – наголосив кримськотатарський лідер.
Він додав, що разом з адвокатом Миколою Полозовим буде звертатися до Європейського суду з прав людини стосовно цієї заборони.