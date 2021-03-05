Росія продовжила Джемілєву заборону на в'їзд до Криму ще на 15 років
Лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву Росія заборонила в'їжджати до окупованого неї Криму.Так, заборону продовжили до 2034 року.
Джерело:"Крим Реалії"
З'ясували, що так званий "суд" в Армянську заборонив в'їзд Джемілєву на 15 років.
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Так, заборона на в’їзд ухвалена 5 березня 2019 року і діє до 5 березня 2034 року.
Суди проти Джемілєва в Криму: що відомо
- В Армянську тривають судові засідання у справі проти Джемілєва. Окупанти почали їх проводити торік.
- Наприклад, у квітні 2020 року Джемілєву пред'явили звинувачення за 3 статтями російського Кримінального кодексу. Зокрема, нібито про незаконний перетин держкордону, недбале зберігання вогнепальної зброї та придбання і зберігання боєприпасів.
Як відреагував Джемілєв
Джемілєв зауважив, що не знав про те, що Росія ще на 15 років продовжила заборону
До 2034 року мене давно вже не буде на цьому світі, також, як, втім, не буде і окупації, – наголосив кримськотатарський лідер.
Він додав, що разом з адвокатом Миколою Полозовим буде звертатися до Європейського суду з прав людини стосовно цієї заборони.
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