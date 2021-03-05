Лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву Росія заборонила в'їжджати до окупованого неї Криму.Так, заборону продовжили до 2034 року.

З'ясували, що так званий "суд" в Армянську заборонив в'їзд Джемілєву на 15 років.

До теми Джемілєв розповів про рідний Крим і батьківський будинок, який не бачив вже 7 років: відео

Так, заборона на в’їзд ухвалена 5 березня 2019 року і діє до 5 березня 2034 року.

Суди проти Джемілєва в Криму: що відомо

В Армянську тривають судові засідання у справі проти Джемілєва. Окупанти почали їх проводити торік.

Наприклад, у квітні 2020 року Джемілєву пред'явили звинувачення за 3 статтями російського Кримінального кодексу. Зокрема, нібито про незаконний перетин держкордону, недбале зберігання вогнепальної зброї та придбання і зберігання боєприпасів.

Зверніть увагу! Росія заборонила Джемілєву в’їзд до Криму після анексії у 2014 році. Однак політик намагався туди вертатись.

Як відреагував Джемілєв

Джемілєв зауважив, що не знав про те, що Росія ще на 15 років продовжила заборону