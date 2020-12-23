Шиють довічне: у Росії пред'явили обвинувачення Віталію Марківу
Слідчий комітет Росії представив свої звинувачення українцю Віталію Марківу. Росіяни закидають українському нацгвардійцю довічне ув'язнення за звинуваченням у буцімто вбивстві російського журналіста Андрія Миронова.
Віталій Марків буцімто перебував на горі Карачун неподалік від Слов'янська в момент загибелі журналіста. Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.
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Росіяни стверджують, буцімто український нацгвардієць передав командуванню своєї військової частини координати журналістів, щоб влаштувати артилерійський обстріл.
Спершу Віталій Марків, мовляв, стріляв з автомата Калашникова, щоб не дати журналістам втекти до початку артилерійського обстрілу, а потім останній тривав приблизно протягом пів години.
Внаслідок артилерійського обстрілу росіянин Андрій Миронов й італієць Андреа Роккелі загинули, а француз Вільям Рогуелон отримав поранення.
Справа Марківа й інтерес Росії:
- Російська пропаганда вже призвела до того, що Віталій Марків понад 3 роки провів у в'язниці в Італії. Втім, потім його повністю виправдали, адже суду довели, що він не причетний до смерті журналістів.
- В українському уряді одразу після подій заявляли, що журналістів, які, до слова, не узгоджували з владою України свою поїздку на Донбас, де тривали активні бойові дії, обстріляли саме бойовики.
- Натомість Росія їх виправдовує та запевняє: стріляли українські воїни. До слова, Андрій Миронов не був прихильником російського режиму Володимира Путіна.
- Журналіст висвітлював події Чеченської війни та війни на Донбасі. На нього організовували напади в Росії. Та хіба комусь сьогодні це цікаво, якщо мовиться про "російського громадянина, якого вбили українські карателі".
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