Слідчий комітет Росії представив свої звинувачення українцю Віталію Марківу. Росіяни закидають українському нацгвардійцю довічне ув'язнення за звинуваченням у буцімто вбивстві російського журналіста Андрія Миронова.

Віталій Марків буцімто перебував на горі Карачун неподалік від Слов'янська в момент загибелі журналіста. Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

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Росіяни стверджують, буцімто український нацгвардієць передав командуванню своєї військової частини координати журналістів, щоб влаштувати артилерійський обстріл.

Спершу Віталій Марків, мовляв, стріляв з автомата Калашникова, щоб не дати журналістам втекти до початку артилерійського обстрілу, а потім останній тривав приблизно протягом пів години.

Внаслідок артилерійського обстрілу росіянин Андрій Миронов й італієць Андреа Роккелі загинули, а француз Вільям Рогуелон отримав поранення.

Справа Марківа й інтерес Росії: