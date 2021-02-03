У Кремлі відчувають, що наразі геополітична ситуація є несприятливою для Росії. Відтак намагаються прискорити вирішення питання конфлікту на Донбасі на своїх умовах.

Джерело: 24 канал

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

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Гармаш: Росія намагається натиснути на Україну

"Все говорить про те, що Росія намагається нам нав'язати свій варіант вирішення конфлікту на Донбасі", – наголосив Сергій Гармаш. Мовиться про:

інтенсивну видачу російських паспортів;

обговорення закону про громадянство;

плани до 2025 року видати всім мешканцям ОРДЛО паспорти "Л/ДНР", після чого можуть вилучати у мешканців окупованих територій українські паспорти.

За його словами, Росія намагається натиснути зараз і на керівництво України, поставити його перед фактом, що або ви погоджуєтеся на наші умови, або процес стає незворотним, коли вже там будуть російські паспорти.

Представник української делегації в ТКГ додав, що такий тиск показує, що Росія невпевнено себе почуває в цьому процесі.

Росія перетворює мінський процес в процес інформаційної війни, – Гармаш

Сергій Гармаш відзначив, що Росія зараз перетворює мінський формат у процес інформаційної війни. Адже намагається нав'язати свої наративи на цьому майданчику. Мовляв, сторонами конфлікту є ОРДЛО і Україна.

Це останні пів року звучить на кожному засіданні – ніби Росія не сторона переговорів, а посередник. Вони вже навіть домовляються стосовно того, що ОРДЛО оголошується членом ТКГ, хоча це повністю суперечить документам,

– розповів він.

На його думку, засідання Радбезу ООН, яке Росія ініціювала, є елементом інформаційної війни. Тобто, намагання ті самі наративи нав'язати вже на міжнародному майданчику.

Крім цього, Сергій Гармаш зауважив, що останні події в Україні, зокрема блокування телеканалів, є проявом української реакції й політики щодо Донбасу насамперед.



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