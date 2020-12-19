Росія поверне подаровану Лаврову ікону: її походження з'ясовуватиме Інтерпол
Ікону, яку подарували голові російського МЗС Сергію Лаврову, повернуть у Сараєво. Її погодження з'ясовуватиме Інтерпол.
Скандал з цією іконою набрав неабиякого розголосу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"Ікона буде повернута тим, хто подарував її, для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", – сказали на Смоленській площі.
Що цьому передувало
- Старовинну ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час перебування у Сараєві. Це зробив сербський представник Мілорад Додик.
- Додамо, що поїздка відбулась 14 грудня 2020 року.
- Посольство України в Боснії і Герцеговині направило в Сараєво ноту з вимогою повернути 300-річну ікону з Луганська.
- Прокуратура Боснії і Герцеговини порушила кримінальну справу через старовинну українську ікону.
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