Ікону, яку подарували голові російського МЗС Сергію Лаврову, повернуть у Сараєво. Її погодження з'ясовуватиме Інтерпол.

Скандал з цією іконою набрав неабиякого розголосу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цікаво Політичний жест, – Епіфаній про передачу главі МЗС Росії старовинної ікони

"Ікона буде повернута тим, хто подарував її, для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", – сказали на Смоленській площі.

Що цьому передувало