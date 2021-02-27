Росія посварила Грузію з НАТО: наслідки чергового потурання Кремлю

Президент України неочікувано попросив Північноатлантичний альянс надати нам план дій щодо членства в НАТО. А ось Грузія яка, здавалося б, обігнала нас у цьому, все далі йде від членства – через чергове потурання Кремлю.

Джерело: "Теории заговора" на 24 каналі

Еще в конце 2020 прозвучала сенсационная новость – НАТО уже в 2021 предоставит Грузии ПДЧ (План действий по членству в НАТО) – это последнее препятствие на пути присоединения к Альянсу. Но за последние несколько дней эта страна, похоже, окончательно потеряла этот шанс.

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В декабре 2020 года в стенах штаб-квартиры НАТО вслух заговорили о том, что могут предоставить ПДЧ Грузии хоть завтра, ведь большинство требований страна уже выполнила. Но тогда же было решено объявить об этом торжественно на Саммите НАТО-2021. Подтвердил это решение и Енс Столтенберг уже 10 февраля 2021.

Казалось бы, грузинам пора откупоривать вино. Но все планы резко обрушились из-за череды сомнительных решений грузинской верхушки, которые корнями идут еще к событиям 2019, и в которых замешана Россия.

Репрессии против оппозиции в Грузии привели к ухудшению отношений с Западом

17 февраля суд Тбилиси удовлетворил требование генпрокуратуры об аресте главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Именно он стал ключевой фигурой, из-за репрессий в отношении которого Запад и начал отворачиваться от Грузии в последние дни перед решающим событием.

Кстати почетным главой этой партии выступает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

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Дело против Ники Мелии называют исключительно политическим. Он в июне 2019 принимал участие в штурме Парламента, будучи в оппозиции к правящей партии "Грузинская мечта". Более того, он действительно призывал к захвату Парламента.



Ники Мелия / Фото Mtavari Arkhi

Массовые протесты в Грузии

Стоит вспомнить, что же послужило поводом для недовольства части грузин тогда. Всё началось с унизительного момента во время заседания в Парламенте Ассамблеи, куда входит Грузия и Россия. Председателем ассамблеи тогда был российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов, который открыто поддерживает аннексию Абхазии и Южной Осетии.

Но даже не это стало поводом для беспорядков. Настоящим плевком стал тот факт, что Гаврилов решил вести заседание, усевшись на место спикера грузинского парламента. Это и возмутило грузин.

Протесты против самоуправства россиян в Грузии быстро дополнились еще и требованиями измененить избирательное законодательство. Правящая партия "Грузинская мечта", неформальным главой которой выступает миллиардер Бидзина Иванишвили, тогда извинилась и пообещала пересмотреть законодательство. Но позже жестко зачистила протест, и от своих слов отказалась.



Бидзина Иванишвили / Фото EPA

Спустя год, кстати, 13 американских конгрессменов назвали Иванишвили ближайшим соратником Путина, цель которого дестабилизировать ситуацию в Грузии от имени России. И даже призвали ввести против него санкции. Но тогда этот призыв остался неуслышанным.

Тогда, в 2019, суд присудил оппозиционеру Мелии меру пресечения в виде ношения электронного браслета. Почти за 2 года прокуратура так и не собрала достаточных доказательств против Мелии, а потому он осенью 2020 демонстративно выбросил браслет. Но так как на носу были парламентские выборы, власть решила не идти на обострение, и Мелию, казалось, оставили в покое.

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Дальше были парламентские выборы октября 2020, на которых "Грузинская мечта" одержала победу, и которые стали спусковым крючком для новой волны протестов.

Оппозиция до сих пор выступает за отмену результатов выборов из-за фальсификаций. Но, несмотря на все внутренние проблемы, в НАТО все же пообещали ПДЧ Грузии и старательно отговаривали власть от преследования Мелии.

Только уже 17 февраля 2021 власть, на первый взгляд, непонятно зачем решила продемонстрировать силу. Тбилисский суд вдруг выносит решение об аресте Мелии. Но так как сам оппозиционер в зале суда не присутствовал, у власти появилась головная боль – как засадить его так, чтобы не вызвать гнева Запада и не лишиться ПДЧ в НАТО.

Сам Мелия оставался в штабе партии, куда прибыли её представители и даже посол Литвы. Поэтому штурм штаба привел бы к неминуемому столкновению и аресту не только Мелии, но и еще десятка оппозиционеров, и поставил бы Тбилиси в неловкое положение из-за того, что в эпицентре грузинских разборок оказался бы иностранный дипломат.

А это точно не сыграло бы на пользу власти. К тому же премьер-министр Георгий Гахария в знак протеста подал в отставку. Хотя Гахарию и связывали с разгоном протестов в 2019, политологи окрестили его таким себе голосом диалога с оппозицией.

Ситуацию в Грузии изменило назначение нового премьер-министра

Далее последовали заявления США и стран Евросоюза о недопустимости расправы над оппозицией и подозрения в том, что не так уж сильно Грузия хочет в НАТО. Казалось бы самое время остановиться.

Но нет, всё изменило назначение на пост премьера Ираклия Гарибашвили – бывшего министра внутренних дел и министра обороны.

Считается, что у него тонны компромата на каждого политика в стране, и именно потому к его решениям тут же прислушиваются.



Ираклий Гарибашвили / Фото Википедия

Вступив в должность Гарибашвили сразу призвал наконец задержать Мелию. Что и произошло 23 февраля – в штаб партии "Единое национальное движение" ворвались около сотни силовиков и заковали Мелию в наручники. Это тут же вызвало волну негодования на Западе.

И здесь напрашивается вопрос — а не является ли сегодняшняя ситуация в Грузии банальным сговором верхушки Грузии с Кремлем, чтобы не допустить страну в НАТО? Ведь не стоит забывать об Иванишвили:

который построил свою миллиардную империю именно в России;

которого не раз связывали с Путиным;

которого называют теневым правителем Грузии.

И не пустить Грузию в НАТО именно руками грузинской власти, показав Западу несостоятельность и хаос в политике будущего члена Альянса, – это идеальный сценарий для Кремля.

В конце концов, кому как не украинцам знакома подобная ситуация. В 2013 году Украина впритык подошла к ассоциации с ЕС, но в самый последний момент прихвостень Путина Виктор Янукович дал заднюю.

Для чего России отказ Грузии от членства в НАТО

И подтвердили этот тезис сами же россияне. Российский начальник штаба Организации Договора о коллективной безопасности, куда Грузия не входит, Анатолий Сидоров заявил, что наращивание военного сотрудничества Грузии и НАТО может негативно сказаться на обстановке в Нагорном Карабахе.

Мол, достигнутые между Грузией и НАТО договоренности в Брюсселе в 2020 году, предполагают не просто ПДЧ, а увеличение в 2021 числа мероприятий боевой подготовки и финансовую поддержку вооруженных сил Грузии. Якобы всё это в совокупности может привести к обострению ситуации в Карабахе.

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Эскалация военного конфликта началась в конце сентября 2020 года. 9 ноября стороны подписали договоренность о прекращении огня. В регион ввели российских миротворцев. Противостояние между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху длится не одно десятилетие.Эскалация военного конфликта началась в конце сентября 2020 года. 9 ноября стороны подписали договоренность о прекращении огня. В регион ввели российских миротворцев.

Логики в этих словах, конечно же нет, она в другом. Кремль прекрасно понимает, что Грузия как член НАТО обязательно попытается вернуть свои земли оккупированные Россией – Абхазию и Южную Осетию. А это страшный сон для Москвы.

Кроме того, сбитый курс Грузии в НАТО означает автоматическое ослабление поддержки со стороны Евросоюза и США. А это означает только одно – резкий откат экономики страны, для которой "спасательным кругом" может стать Кремль.

К тому же кризис в Грузии стоит рассматривать и в более широком региональном измерении. На Кавказе осталось всего 2 маленькие и достаточно хрупкие демократии, которые в последние годы усердно пытаются уйти от России. Это Грузия и Армения. Последняя и так уже висит на волоске. Зависимость армянской власти от Кремля значительно усилилась после поражения в войне за Нагорный Карабах.

Сегодня у Путина значительно больше рычагов влияния на слабого премьера Пашиняна, который когда-то пытался развернуть страну в сторону Европы.

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Премьер-министр сейчас настолько слаб, что последней политической опорой для него стал глава Кремля. А недавние восстания в стране и даже попытки военного переворота только стимулируют Россию окончательно оккупировать и взять под контроль эту маленькую кавказскую страну.

Грузия может повторить ровно тот же сценарий. Поэтому будущее грузин сегодня находится только в их руках. Ведь внимание и склонность Запада могут быстро ускользнуть. А Украина знает по собственному примеру – упущенный однажды шанс на сближение с Евросоюзом может никогда не повториться.