Росія показала "нестандартне маскування": як ворожа армія порушує норми міжнародного права

На офіційному ютуб-каналі Міністерства оборони Російської Федерації оприлюднили відео з військових навчань. В описі зазначалося, що військовослужбовці відпрацювали "нестандартне маскування" та здійснили масове дозаправлення бронетехніки в польових умовах.

Метою такого маскування зазначалося "введення в оману засобів повітряної розвідки та ударних безпілотних літальних апаратів". Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm одразу зберегли це відео та звернулися за коментарями до фахівців з міжнародного гуманітарного права.

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Порушення правил ведення війни

Вони відзначили, що маскування військової техніки під цивільний продовольчий транспорт є прямим порушенням правил ведення війни та розцінюється як воєнний злочин.

Дозволяється проводити маскування або камуфлювання техніки спеціальними засобами, щоб зробити її менш помітною. Але вішати, наприклад, позначку "Зерновоз" на військовий паливозаправник – це, безумовно, військове віроломство та має ознаку злочину.



Навчань РФ по маскуванню паливозаправника під зерновоз / Скриншот з відео

В коментарях під відео було багато зауважень до військових, які викладати подібні ролики. Зауважували, що вихвалятися такою сумнівною ініціативою досить недалекоглядно.

Нам було цікаво, через який час МО РФ зрозуміє свою помилку і видалить відео, бо вони самостійно зафіксували та, фактично, виклали відеодоказ тренування по скоєнню воєнних злочинів.

Відео досі доступне на офіційному каналі, тому можна припустити, що російська армія не помилково виклала відео. РФ цілеспрямовано демонструє, що готова порушувати норми міжнародного гуманітарного права і маскувати військову техніку під цивільні об'єкти.

Дивіться відео, як Росія порушує міжнародне гуманітарне право:

Попередні заяви Путіна

Символічно, що рівно 7 років тому, під час російської гібридної спецоперації по захопленню Криму, президент РФ Володимир Путін на пресконференції для журналістів зазначив, що російські війська будуть стояти не попереду, а позаду жінок та дітей і тому українські військові не зможуть опиратися.

Це теж була не обмовка російського президента, а правда про те, як діє російська армія, прикриваючись цивільними як живим щитом.

Путін заявив, що війська будуть позаду жінок та дітей: відео

"Гуманітарний конвой", який порушує гуманітарне право

Іншим прикладом російського військового віроломства вже в умовах війни є організація постачання на Донбас зброї, боєприпасів та інших засобів під прикриттям так званих "гуманітарних конвоїв".

Починаючи з 2014 року Росія незаконно порушила всі міжнародні норми та угоди й спрямувала понад 100 таких конвоїв, у складі яких були десятки вантажівок, вкритих білими тентами.

Ще наприкінці листопада 2014 року помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд підкреслювала, що "конвої гуманітарної допомоги", які Росія направляє на Донбас, складаються з палива для танків та спорядження для солдатів.

Серед іншого, російські "гумконвої" не тільки транспортують в зону бойових дій на сході України зброю, паливо та боєприпаси, але й активно вивозять з окупованої території Донбасу шахтне обладнання та інші матеріальні цінності України.

Російський військовослужбовець 108-го десантно-штурмового полку Микола Довженко, виклав фото на тлі позначки Луганська та колони білих вантажівок російського "гумконвою". До війни на Донбасі також брав активну участь в операції захоплення українського Криму.



Микола Довженко / Фото InformNapalm

►Встановили, що військові 108-го десантно-штурмового полку РФ брали участь у "гумконвоях" на Донбас.

, що міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm також неодноразово фіксувала, як кадрові російські військові, зокрема спецпризначенці, під прикриттям МНС Росії нелегально перетинали український кордон.

►Також одного з військовослужбовців 22-ї бригади спеціального призначення ГРУ Росії, який брав участь в операції захоплення Криму, згодом помітили як учасника "гуманітарних конвоїв" під прикриттям МНС Росії.

► Крім цього, InformNapalm викрив, як військовослужбовці 69-ї бригади МТЗ Збройних сил Росії возять "гуманітарку" на Донбас під виглядом МНС.

Безпосередньо в зоні бойових дій на сході України російські військовослужбовці, щоб сховатись від розвідувальних безпілотників, йдуть і на інші виверти з "нестандартним маскуванням".

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І якщо на офіційному відео лише вдалися до тренування з маскування паливозаправника під зерновоз, то нещодавні викриття російської РЛС "Каста-2Е1", яку поспіхом намагалися сховати під тканиною кольорів українського прапора, точно розриває всі шаблони.

Як виявилося, під загрозою з повітря російський військовий може не тільки "прикинутися зерновозом", але і провести раптову "українізацію".