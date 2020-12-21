Росія хоче почати будівництво в окупованому Севастополі радіолокаційної станції. Це повинно відбутися вже у 2021 році.

Мовиться про розгортання радіолокаційної станції "Яхрома". Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойга на відомчому засіданні за участю Володимира Путіна.

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За словами російського міністра оборони, у планах на 2021 рік значиться:

​створення зенітно-ракетної бригади в Південному військовому окрузі,

здійснення поставки до Повітряно-космічних сил та ВМФ приблизно 100 нових і модернізованих літальних апаратів.

Розпочати роботи з будівництва РЛС "Яхрома" в Севастополі й окремих вузлів загоризонтного виявлення повітряних цілей в Калінінграді й Зеї,

– заявив Шойгу.

Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. До цього секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що поки в України немає остаточного підтвердження, що в Криму може перебувати ядерна зброя.

Зверніть увагу! Радіолокаційні станції призначені для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їх дальності, швидкості та геометричних параметрів.