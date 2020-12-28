Представники української делегації у ТКГ звернули увагу, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков та речниця МЗС Росії Марія Захарова плутаються у заявах.

До прикладу, вони висловлюють протилежні думки щодо оцінки Німеччиною та Францією зусиль України у реалізації мінських домовленостей. Відповідні фотодокази навела українська делегація у ТКГ у телеграмі.

Важливо Навальний, Скрипалі та Крим: як працює вічна тактика Кремля

У дописі українська делегація порадила президенту Росії примирити свого прессекретаря та речницю російського МЗС.

Українська делегація і до цього помічала у російської сторони суттєві розбіжності між словами та справами, але останнім часом ситуація викликає ще більше занепокоєння, бо плутатися офіційні представники Росії почали вже навіть у заявах,

– мовиться у повідомленні.

Раніше українське МЗС закликало Росію припинити маніпуляції щодо країн "нормандської четвірки". Країна-агресор має визнати свою відповідальність за виконання мінських угод.

Також вона повинна припинити ставити під сумнів неупередженість Франції та Німеччини як посередників у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Зверніть увагу! МЗС Росії 30 листопада оприлюднило коментар, в якому були закиди на адресу зовнішньополітичного відомства Франції. Вони стосувались підтримки України на шляху виконання мінських домовленостей та рішень паризького саміту глав держав у нормандському форматі від 9 грудня 2019 року.