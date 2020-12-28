Росія плутається у своїх же заявах: українська делегація у ТКГ оприлюднила фотодокази
Представники української делегації у ТКГ звернули увагу, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков та речниця МЗС Росії Марія Захарова плутаються у заявах.
До прикладу, вони висловлюють протилежні думки щодо оцінки Німеччиною та Францією зусиль України у реалізації мінських домовленостей. Відповідні фотодокази навела українська делегація у ТКГ у телеграмі.
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У дописі українська делегація порадила президенту Росії примирити свого прессекретаря та речницю російського МЗС.
Українська делегація і до цього помічала у російської сторони суттєві розбіжності між словами та справами, але останнім часом ситуація викликає ще більше занепокоєння, бо плутатися офіційні представники Росії почали вже навіть у заявах,
– мовиться у повідомленні.
Раніше українське МЗС закликало Росію припинити маніпуляції щодо країн "нормандської четвірки". Країна-агресор має визнати свою відповідальність за виконання мінських угод.
Також вона повинна припинити ставити під сумнів неупередженість Франції та Німеччини як посередників у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.
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