Росія планує до 2025 року видати всім на Донбасі паспорти окупантів, – Гармаш

Росія хоче до 2025 року видати всім мешканцям Донбасу паспорти окупаційної влади. Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш пояснив, що такі документи є підставою для отримання російського громадянства.

Джерело: 24 канал

Він також розповів, що Росія намагається зараз видати якомога більше російських паспортів на Донбасі. Аби продемонструвати, що там вже живуть російські громадяни.

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Росія може вилучати українські паспорти на Донбасі, – Гармаш

Представник української делегації в ТКГ припустив, що до 2025 року, коли всі отримають ці документи, Росія може почати вилучати з обігу українські паспорти. Тобто, люди не зможуть за отриманими паспортами виїжджати в Україну, а українські – в них забиратимуть.

Тому нам теж є чому нервувати. Треба шукати інші важелі впливи на Росію,

– наголосив Сергій Гармаш.

Він пояснив, що Україна повинна доносити до світу, зокрема, до адміністрації Байдена, яка ситуація відбувається на Донбасі. І що через 5 років, якщо конфлікт не вирішиться, це може затягнутися на багато десятиліть.

Гармаш: Росія робить ізоляцію мешканців Донбасу від України

Сергій Гармаш відзначив, що Росія наразі робить все, щоб ізолювати мешканців окупованого Донбасу від України. Вона намагається економічно витискувати людей звідти. Адже багато з них від'їжджають на роботу до Росії.

"Виїзд в Україну наразі дуже ускладнений. Люди не мають іншої альтернативи, як їхати працювати в Росію", – прокоментував він.

За його словами, завдання Росії – сегрегація людей за ідеологічною ознакою. Тобто, прихильники "русского міра" залишаться, а всі, хто не може без України, будуть змушені виїжджати звідти.

Крім цього, він вважає, що розвиток донбаського конфлікту відбувається за абхазьким сценарієм, що передбачає скорочення Росією отримуваного населення.

Тому що Росія ізолювала населення, тому повне утримання лягатиме саме на неї. Але якщо в Абхазії 200 тисяч населення, то на Донбасі – майже 3 мільйони. Це великі витрати для Росії і вона буде їх скорочувати,

– зауважив Сергій Гармаш.

І додав, що Росія ще й фізично намагається скорочувати населення, адже не реагує на епідемію COVID-19. Зокрема, на Донбасі суттєво підвищується рівень смертності від недуги.