Прикриваються коронавірусом: Росія перетворила окуповані території на в'язницю "Ізоляція"

Олексій Резніков заявив, що Росія перетворила окуповані Крим та Донбас на в'язницю "Ізоляція". За його словами, країна-агресор під приводом пандемії COVID-19 блокує рух через КПВВ.

Водночас усі пропускні пункти на підконтрольній Кабміну частині працюють у штатному режимі. Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій України повідомив під час брифінгу для держав-членів ООН.

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Найбільше громадяни України стурбовані тим, що тимчасово окуповані території – і Крим, і окремі райони Донбасу, по суті, перетворені Росією на одну велику в'язницю "Ізоляція", де утримуються наші співгромадяни. Без прав, без захисту, без допомоги,

– сказав Олексій Резніков.

Він зазначив, що блокування перетину лінії розмежування на Донбасі та у Криму – це російський терор.

"Усі КПВВ на підконтрольній уряду частині України працюють у штатному режимі. Натомість Росія під приводом епідемії COVID-19 блокує рух через КПВВ, хоча рух через неконтрольовану ділянку кордону на Донбасі не припиняється. Так само не припиняється сполучення російських регіонів з Кримом", – наголосив міністр.

В ОРДЛО найвища летальність від коронавірусу у світі

Олексій Резніков додав, що ОРДЛО ситуація з коронавірусом є критичною. На окупованих територіях Донбасу спостерігається найвища у світі летальність від COVID-19.

Підкреслюю – найвища у світі. У листопаді – грудні 2020 року цей показник складав 11%. Гинув кожен 9 з тих, кому встановлювали діагноз COVID-19. На КПВВ в Криму російські силові структури відбирають у людей ліки, хоча на тимчасово окупованому півострові великий дефіцит,

– підсумував він.

Окупанти постійно маніпулюють даними щодо хворих

Україна намагається надсилати на окуповані території гуманітарну допомогу. Про це Київ просить й міжнародні організації.

Олексій Резніков заявив, що окупанти маніпулюють даними та приховують інформацію про рівень захворюваності у своїх збройних формуваннях.

За його словами, це свідчить про те, що керівна адміністрація – не на території Донбасу, а у Росії.

До слова В окупованому Донбасі розпочали вакцинацію російською вакциною проти COVID-19