Росія перекидає снайперів на Донбас: у розвідці пояснили, скільки їх

На Донбасі перебуває приблизно 450 російських снайперів. Близько 50 з них постійно перебувають на території, підконтрольній Україні.

Мовиться про снайперські групи збройних сил Росії, ФСБ та інших силових структур. Таку інформацію повідомив Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міноборони.

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Скібіцький підкреслив, що 50 російських снайперів постійно перебувають на території України, аби відпрацьовувати важливі завдання та підвищувати свій бойовий досвід.

За його словами, снайперські групи заходять на Донбас із території Росії. Проте перебувають там недовго – виконують поставлені завдання та випробовують озброєння.

Яку зброю використовують

► Представник ГУР зауважив, що росіяни використовують новітні гвинтівки, а саме великокаліберні. Мовиться, зокрема, про зброю, виготовлену впродовж 2010 – 2012 років.

"Це та ж сама снайперська гвинтівка Лобаєва, вона є в 5 модифікаціях. Крім того, є й іноземні зразки, які можуть вести вогонь від 2,5 тисяч метрів і далі", – зазначив він.

► Крім цього, додав Скібіцький, окупанти мають на озброєнні класичну гвинтівку Драгунова. Тренування бойовиків-снайперів із 2015 року активно проводять на території Росії.

Мовиться про Ростовську область, Краснодарський край та полігон "Молькіно". З 2016 року снайперів навчають на окупованому Донбасі.

► Українська розвідка з'ясувала, що у грудні 2020 року на окупованому Донбасі були проведені збори снайперських підрозділів, у них взяли участь офіцери російських збройних сил.