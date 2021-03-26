Росія перекидає на окуповані частини Донбасу кадрових військових, – розвідка

16:27

Росія задля ескалації ситуації на Донбасі постійно нарощує бойовий потенціал. Так, за даними української розвідки, російські збройні сили проводять оперативну та бойову підготовку. Під час цих заходів відпрацьовують пересування військ поблизу кордонів з Україною.