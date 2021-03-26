Росія задля ескалації ситуації на Донбасі постійно нарощує бойовий потенціал. Так, за даними української розвідки, російські збройні сили проводять оперативну та бойову підготовку. Під час цих заходів відпрацьовують пересування військ поблизу кордонів з Україною.

Проте під прикриттям цих маневрів окупанти перевидають на окуповані території Донеччини та Луганщини кадрових військових. Ними доукомплектують з'єднання і частини першого та другого армійських корпусів. До теми Більшість смертей українських воїнів стались від рук снайперів, – Єрмак Контроль за комплектуванням підрозділів здійснює комісія з Росії Контроль за комплектуванням підрозділів та інженерно-фортифікаційними роботами окупантів, кажуть розвідники, здійснює безпосередньо комісія збройних сил Росії. Яка ситуація на лінії розмежування За 25 березня окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню. Проросійські бойовики стріляли з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Де відкривав вогонь ворог: біля Світлодарська,

Богданівки

Широкиного. Важливо! 26 березня поблизу Шумів обстріляли з мінометів наших військовослужбовців. За інформацією ЗМІ , загинули четверо бійців. Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу