Уряд Росії оновив економічні санкції щодо України, внісши зміни до постанови, яку прийняли у 2018 році. Зокрема, новий документ доповнив список заборонених товарів для імпорту.

Згідно з постановою, Україні заборонили ввозити в Росію залізничні колеса. Документ також не дозволяє імпортувати осі для коліс, які мають діаметр понад 710 міліметрів.

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Україні заборонили ввозити й колісні пари, діаметром більше ніж 710 міліметрів кожне та виливки для таких коліс. До списку увійшли також бічні рами візків вантажних вагонів і надресорних балок.

У пресслужбі повідомили, що ця постанова набула чинності 9 лютого 2021 року.

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