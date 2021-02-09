Росія оновила економічні санкції щодо України: що заборонили
Уряд Росії оновив економічні санкції щодо України, внісши зміни до постанови, яку прийняли у 2018 році. Зокрема, новий документ доповнив список заборонених товарів для імпорту.
Джерело:Уряд Росії
Згідно з постановою, Україні заборонили ввозити в Росію залізничні колеса. Документ також не дозволяє імпортувати осі для коліс, які мають діаметр понад 710 міліметрів.
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Україні заборонили ввозити й колісні пари, діаметром більше ніж 710 міліметрів кожне та виливки для таких коліс. До списку увійшли також бічні рами візків вантажних вагонів і надресорних балок.
У пресслужбі повідомили, що ця постанова набула чинності 9 лютого 2021 року.
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Що цьому передувало
- Росія 29 грудня 2018 року впровадила заборону на імпорт товарів з України.
- У такий спосіб Кремль відреагував на санкції, які тоді ввела проти них українська держава.
- Дмитро Медведєв повідомляв, що Росія може скасувати нововведення, якщо це зробить Україна.
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