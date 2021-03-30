Росія окупувала Крим і воює на Донбасі, – Держдеп США

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в низки країнах. У документі розкритикували Росію за війну на Донбасі і окупацію Криму.

У доповіді мовиться, що Росія своїми діями продовжує чинити значний негативний вплив на ситуацію з правами людини. Зокрема – на тимчасово окупованих територіях.

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Росія порушує права українців

Також Держдеп США зауважив, що російський уряд продовжував озброювати, навчати, керувати і воювати разом з очолюваними Росією сепаратистськими силами на Сході України.

Авторитетні спостерігачі описують тисячі смертей і травм серед цивільного населення, а також – численні зловживання російськими силами на українському Донбасі,

– мовиться у документі.

Водночас наголосили, що Росія організовувала політично вмотивовані арешти, затримання та судові процеси над українськими громадянами в Росії. Багато з них стверджували, що піддавалися тортурам.

Ситуація у світі погіршується

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом бойових навчань.

Доповідь представив очільник Держдепу Ентоні Блінкен. Він наголосив, що ситуація з правами людини погіршується майже у всіх частинах світу.

За його словами, відповідно до звіту, тенденція щодо порушення прав людини рухається в неправильному напрямку, наприклад, ситуація в Росії, Венесуелі і Білорусі.

Блінкен заявив, що Штати не борються проти цих країн. Водночас США хочуть, щоб вони підтримували основні права та принципи світового порядку.