Держдепартамент Сполучених Штатів Америки опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в низки країнах. У документі розкритикували Росію за війну на Донбасі і окупацію Криму.

У доповіді мовиться, що Росія своїми діями продовжує чинити значний негативний вплив на ситуацію з правами людини. Зокрема – на тимчасово окупованих територіях.

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Росія порушує права українців

Також Держдеп США зауважив, що російський уряд продовжував озброювати, навчати, керувати і воювати разом з очолюваними Росією сепаратистськими силами на Сході України.

Авторитетні спостерігачі описують тисячі смертей і травм серед цивільного населення, а також – численні зловживання російськими силами на українському Донбасі,

– мовиться у документі.

Водночас наголосили, що Росія організовувала політично вмотивовані арешти, затримання та судові процеси над українськими громадянами в Росії. Багато з них стверджували, що піддавалися тортурам.

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Ситуація у світі погіршується

Доповідь представив очільник Держдепу Ентоні Блінкен. Він наголосив, що ситуація з правами людини погіршується майже у всіх частинах світу.

За його словами, відповідно до звіту, тенденція щодо порушення прав людини рухається в неправильному напрямку, наприклад, ситуація в Росії, Венесуелі і Білорусі.

Блінкен заявив, що Штати не борються проти цих країн. Водночас США хочуть, щоб вони підтримували основні права та принципи світового порядку.