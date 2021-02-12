Росія ніколи не припиняла головну стратегічну мету, – Кравчук про ескалацію на Донбасі

Джерело:"Обозреватель"
Останні події на Донбасі можна пояснити тим, що Росія та підконтрольні Кремлю бойовики вирішили не виконувати мінські угоди про припинення вогню та встановлення тиші.
Таку думку висловив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. Він наголосив, що Росія ніколи не припиняла головну стратегічну мету – проводити політику зі знищення України як держави.
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Голова делегації України в ТКГ зауважив: бувають дні, коли менше обстрілів на Донбасі, буває – коли більше.
"Після 10 – 15 січня розпочалася тенденція, що означає: російські окупаційні війська та їхні підопічні ОРДЛО вирішили не виконувати мінські домовленості про припинення вогню та встановлення тиші", – зауважив Кравчук.
Він додав, що свою діяльність на Донбасі посилили снайпери, за один день вбито 2 українських захисників. Окрім цього, обстріли ведуть з різнокаліберної зброї, мінометів, кулеметів.
Вони показують, що не збираються виконувати жодних рішень і будуть постійно тиснути на Україну, державу і нашу делегацію в ТКГ. Це політика, а не випадковість, і зараз її здійснюють більш грубо та відкрито, демонструючи своє небажання дотримуватися мінських домовленостей,
– підсумував політик.
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