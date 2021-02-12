Росія ніколи не припиняла головну стратегічну мету, – Кравчук про ескалацію на Донбасі

Останні події на Донбасі можна пояснити тим, що Росія та підконтрольні Кремлю бойовики вирішили не виконувати мінські угоди про припинення вогню та встановлення тиші.

Таку думку висловив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. Він наголосив, що Росія ніколи не припиняла головну стратегічну мету – проводити політику зі знищення України як держави.

Зверніть увагу Агресія Росії на Донбасі триває: головне з виступу Кравчука на Радбезі ООН

Деталі заяви Кравчука щодо дій Росії на Донбасі

Голова делегації України в ТКГ зауважив: бувають дні, коли менше обстрілів на Донбасі, буває – коли більше.

"Після 10 – 15 січня розпочалася тенденція, що означає: російські окупаційні війська та їхні підопічні ОРДЛО вирішили не виконувати мінські домовленості про припинення вогню та встановлення тиші", – зауважив Кравчук.

Він додав, що свою діяльність на Донбасі посилили снайпери, за один день вбито 2 українських захисників. Окрім цього, обстріли ведуть з різнокаліберної зброї, мінометів, кулеметів.

Вони показують, що не збираються виконувати жодних рішень і будуть постійно тиснути на Україну, державу і нашу делегацію в ТКГ. Це політика, а не випадковість, і зараз її здійснюють більш грубо та відкрито, демонструючи своє небажання дотримуватися мінських домовленостей,

– підсумував політик.

До речі Ми маємо постійно їздити "на нуль": Зеленський опублікував відео про поїздку на Донбас

Головне про останні події на Донбасі

Бойовики постійно обстрілюють українські позиції. Щоправда, раніше їхні атака були переважно поодинокими та не становили загрози життю українських військових.

Мовиться про невелику кількість обстрілів – здебільшого від 5 до 15. Але водночас вони мінують окуповану територію.

У лютому ситуація серйозно змінилися – спершу було багато поранених, а трохи згодом почалися перші втрати.

Загалом упродовж місяця загинули щонайменше 5 українських воїнів. Для порівняння: в січні пішли з життя троє.

Лише за добу 11 лютого Україна втратила двох воїнів – Олександра Глушка та Владислава Лященка.

Крім того, наступного дня біля Павлополя на Донеччині підірвався ще один український військовий. На щастя, він вижив і зараз лікарі борються за його життя.