Росія ніколи не припиняла головну стратегічну мету, – Кравчук про ескалацію на Донбасі
Останні події на Донбасі можна пояснити тим, що Росія та підконтрольні Кремлю бойовики вирішили не виконувати мінські угоди про припинення вогню та встановлення тиші.
Джерело:"Обозреватель"
Таку думку висловив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. Він наголосив, що Росія ніколи не припиняла головну стратегічну мету – проводити політику зі знищення України як держави.
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Деталі заяви Кравчука щодо дій Росії на Донбасі
Голова делегації України в ТКГ зауважив: бувають дні, коли менше обстрілів на Донбасі, буває – коли більше.
"Після 10 – 15 січня розпочалася тенденція, що означає: російські окупаційні війська та їхні підопічні ОРДЛО вирішили не виконувати мінські домовленості про припинення вогню та встановлення тиші", – зауважив Кравчук.
Він додав, що свою діяльність на Донбасі посилили снайпери, за один день вбито 2 українських захисників. Окрім цього, обстріли ведуть з різнокаліберної зброї, мінометів, кулеметів.
Вони показують, що не збираються виконувати жодних рішень і будуть постійно тиснути на Україну, державу і нашу делегацію в ТКГ. Це політика, а не випадковість, і зараз її здійснюють більш грубо та відкрито, демонструючи своє небажання дотримуватися мінських домовленостей,
– підсумував політик.
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Головне про останні події на Донбасі
- Бойовики постійно обстрілюють українські позиції. Щоправда, раніше їхні атака були переважно поодинокими та не становили загрози життю українських військових.
- Мовиться про невелику кількість обстрілів – здебільшого від 5 до 15. Але водночас вони мінують окуповану територію.
- У лютому ситуація серйозно змінилися – спершу було багато поранених, а трохи згодом почалися перші втрати.
- Загалом упродовж місяця загинули щонайменше 5 українських воїнів. Для порівняння: в січні пішли з життя троє.
- Лише за добу 11 лютого Україна втратила двох воїнів – Олександра Глушка та Владислава Лященка.
- Крім того, наступного дня біля Павлополя на Донеччині підірвався ще один український військовий. На щастя, він вижив і зараз лікарі борються за його життя.
- Додамо, що під час останніх трагедій на Донбасі перебували президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
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