В Росії та у тимчасово окупованому нею Криму наразі незаконно утримують понад 100 українських політв'язнів. З них – 75 кримських татар.

Джерело: "Крим. Реалії"

У місцях несвободи перебуває 109 осіб. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

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Хто перебуває у місцях несвободи

З них – 33 людини перебувають в окупованому Криму:

двоє відбувають покарання;

31 у слідчому ізоляторі;

один під судом.

Кількість політв'язнів збільшилась

За словами Денісової, кількість українських політв'язнів в Росії за останній рік збільшилася, попри проведені обміни полоненими. Кримських політв'язнів утримують у слідчих ізоляторах або в колоніях на території Росії.

Російська влада та окупаційні адміністрації у Донецьку та Луганську прив'язали процес звільнення політв'язнів, зокрема і кримських до переговорів у Мінську,

– зазначила Денісова.

Омбудсменка наголосила, що оскільки у Тристоронній контактній групі прогрес відсутній, то Росія вважає попередній обмін повністю не завершеним і не хоче починати нові.

Нагадаємо! Раніше Леонід Кравчук заявив, що російські окупанти на Донбасі з вересня 2020 року не передають списки для взаємного обміну полоненими.

Перемовини на паузі

Також Денісова додала, що наразі перемовини щодо звільнення політв'язнів поставлені на паузу.