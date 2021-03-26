Україна повинна бути готова, Росія не зупиниться, – Кравчук про загострення на Донбасі

На Донбасі 26 березня сталось загострення – окупанти вбили біля Шумів 4 ураїнських військових. Леонід Кравчук стверджує, що Росія не буде діяти гуманно, бо вона хоче знищення України.

Україна виконуватиме взяті на себе мінські домовленості. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що каже Кравчук

На думку політика, Росію має зупинити світова спільнота.

Україна повинна бути в будь-який момент готова дати відсіч. Росія не зупиниться, поки її не зупинять будь-якими шляхами не тільки Україна, але й світова спільнота,

– наголосив Кравчук.

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