Україна повинна бути готова, Росія не зупиниться, – Кравчук про загострення на Донбасі
На Донбасі 26 березня сталось загострення – окупанти вбили біля Шумів 4 ураїнських військових. Леонід Кравчук стверджує, що Росія не буде діяти гуманно, бо вона хоче знищення України.
Джерело:24 канал
Україна виконуватиме взяті на себе мінські домовленості. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Що каже Кравчук
На думку політика, Росію має зупинити світова спільнота.
Україна повинна бути в будь-який момент готова дати відсіч. Росія не зупиниться, поки її не зупинять будь-якими шляхами не тільки Україна, але й світова спільнота,
– наголосив Кравчук.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Проросійські бойовики 26 березня близько 14:00 обстріляли українські позиції біля Шумів. Гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- На жаль, 4 українських захисники загинули, ще 2 – отримали поранення.
- Одним із загиблих виявився підполковник Сергій Коваль, який воював на Донбасі з початку російсько-української війни.
- Через бій під Шумами українська делегація в ТКГ збирається на засідання.
- Президент Володимир Зеленський провів термінову консультацію з лідерами нормандського формату. Україна вже звернулася до ОБСЄ.
- Зауважимо, раніше біля Шумів дислокувався 503 окремий батальйон морської піхоти, однак згодом військових звідти вивели. Пресофіцер батальйону Олексій Годзенко заявив, що це дуже напружена ділянка та не виключив, що після відходу морпіхів ситуація загострилась.
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