Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов вважає, що перемовини з Росією є дуже важкими. Більше того, сьогодні домовитися з Кремлем щодо окупованих територій – неможливо, адже можна домовитися лише про умови своєї капітуляції. А причина тому – мінські угоди, які є не вигідними як Москві, так і Києву.

Сенцов про "Мінськ" і агресію Кремля щодо України

Як зауважив Сенцов, колапс з окупованими територіями виник наприкінці 2014-го – на початку 2015 року. Тоді було підписано так званий "Мінськ – 2" або мінські домовленості у сучасному вигляді. Таку думку колишній бранець Кремля висловив у ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою".

До теми Мінські домовленості: що це і чому документ потребує змін

За його словами, тоді стало зрозумілим, що Україна не може військовим шляхом відвоювати Донбас. А Крим і поготів. І що всі ці мінські угоди – щось на кшталт перемир'я. Тобто, ні Росія, ні Україна не будуть їх виконувати. Тому що в такому вигляді, як їх прописали, вони є невигідними будь-якій стороні

Росії насамперед. Тому що Росія не для того захоплювала Донбас, щоб його віддавати. Вона захоплювала Донбас, щоб забрати цю територію, а потім ще і ще інші. Це експансія в один бік. У зворотному напрямку це не працює,

– наголосив Сенцов.

Він підкреслив, що ці речі треба розуміти. Інакше ти не зможеш вести перемовини з Росією та завжди програватимеш. Водночас зазначив, що з Росією важко вести перемовини, оскільки це сильний гравець, попри всі свої прогалини. Але треба битися.

Зверніть увагу Вода в Криму – головний важіль впливу на Росію, можемо міняти на полонених, – Сенцов

"Боротьба не завжди буває прямою та не завжди передбачає штурм Донецька. Боротьба – це коли ти ставиш перед собою мету та робиш усе задля її досягнення. Треба мати стратегію щодо окупованих територій та займати більш активну позицію. Водночас з Путіним домовлятися не слід, бо це безглуздо", – підсумував колишній політв'язень.