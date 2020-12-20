Росія не захоплювала Донбас, щоб його віддати: Сенцов про те, чому не можна домовитися з Путіним
Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов вважає, що перемовини з Росією є дуже важкими. Більше того, сьогодні домовитися з Кремлем щодо окупованих територій – неможливо, адже можна домовитися лише про умови своєї капітуляції. А причина тому – мінські угоди, які є не вигідними як Москві, так і Києву.
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Як зауважив Сенцов, колапс з окупованими територіями виник наприкінці 2014-го – на початку 2015 року. Тоді було підписано так званий "Мінськ – 2" або мінські домовленості у сучасному вигляді. Таку думку колишній бранець Кремля висловив у ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою".
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За його словами, тоді стало зрозумілим, що Україна не може військовим шляхом відвоювати Донбас. А Крим і поготів. І що всі ці мінські угоди – щось на кшталт перемир'я. Тобто, ні Росія, ні Україна не будуть їх виконувати. Тому що в такому вигляді, як їх прописали, вони є невигідними будь-якій стороні
Росії насамперед. Тому що Росія не для того захоплювала Донбас, щоб його віддавати. Вона захоплювала Донбас, щоб забрати цю територію, а потім ще і ще інші. Це експансія в один бік. У зворотному напрямку це не працює,
– наголосив Сенцов.
Він підкреслив, що ці речі треба розуміти. Інакше ти не зможеш вести перемовини з Росією та завжди програватимеш. Водночас зазначив, що з Росією важко вести перемовини, оскільки це сильний гравець, попри всі свої прогалини. Але треба битися.
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"Боротьба не завжди буває прямою та не завжди передбачає штурм Донецька. Боротьба – це коли ти ставиш перед собою мету та робиш усе задля її досягнення. Треба мати стратегію щодо окупованих територій та займати більш активну позицію. Водночас з Путіним домовлятися не слід, бо це безглуздо", – підсумував колишній політв'язень.
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