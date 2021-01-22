Росія заявила, що не віддасть Лівану двох підозрюваних, які фігурують у справі про вибух в бейрутському порту. Вони перебувають у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на повідомлення Генеральної прокуратури Росії. Там запевнили, що запити від іноземних держав щодо підозрюваних не надходили.

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Втім, там додали, що навіть у разі відповідних запитів, вони не віддадуть своїх громадян. Мовиться про Бориса Прокошева та Ігоря Гречушкіна – власника й капітана судна "Росус", яким і привезли в порт аміачну селітру, що в підсумку вибухнула.

Беручи до уваги, що Гречушкін і Прокошев є громадянами РФ, вони не підлягають видачі іншій державі, а також затримання на території РФ за запитами компетентних органів з метою видачі,

– додали в Генпрокуратурі.

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