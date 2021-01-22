Росія не збирається віддавати підозрюваних у справі про вибух у Бейруті: деталі
Росія заявила, що не віддасть Лівану двох підозрюваних, які фігурують у справі про вибух в бейрутському порту. Вони перебувають у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на повідомлення Генеральної прокуратури Росії. Там запевнили, що запити від іноземних держав щодо підозрюваних не надходили.
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Втім, там додали, що навіть у разі відповідних запитів, вони не віддадуть своїх громадян. Мовиться про Бориса Прокошева та Ігоря Гречушкіна – власника й капітана судна "Росус", яким і привезли в порт аміачну селітру, що в підсумку вибухнула.
Беручи до уваги, що Гречушкін і Прокошев є громадянами РФ, вони не підлягають видачі іншій державі, а також затримання на території РФ за запитами компетентних органів з метою видачі,
– додали в Генпрокуратурі.
Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи. Відомо про понад 6 тисяч постраждалих і щонайменше 190 загиблих. Потужний вибух відчули навіть за 240 кілометрів на сусідньому Кіпрі.
- Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу. Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдану шкоду оцінюють у мільярди доларів.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту. Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 тисяч 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому.
- Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту. Нині саме вибух селітри є основною версією слідства.
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