Російська сторона навмисно діяла підступно, – Джапарова про "зелених чоловічків" в Криму

"Референдум" – це тільки фасад, за яким насправді – військові дії та захоплення Криму. Російська армія перебувала на півострові фактично з кінця лютого 2014 року, за багато тижнів до так званого референдуму.

Про будь-яке демократичне волевиявлення за присутності армії іноземної країни, говорити не можна, адже це є прямим порушенням усіх норм міжнародного права. Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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"Російська сторона навмисно діяла підступно, тому що "зелені чоловічки" з'явились там (в Криму – 24 канал) без позначок, але ми розуміли, що це армія Росії", – сказала Джапарова.

Путін визнав, що в Криму – російська армія

16 березня 2014 на території Криму та Севастополя відбувся "референдум", який не визнала ані Україна, ані Європа, ані США, його результати – окупація Криму Росією.

Вона зауважила, що знаючи історію Криму та беручи до уваги інформацію про те, як "русский мир" фактично жив своїм життям з 1990-х років, Україна розуміла, які завдання поставила перед собою Росія, та що передбачала відповідна ситуація.

Джапарова пригадала, що на одній зі своїх пресконференцій Володимри Путін, коли у нього запитали: "Чи це російська армія? (про військових в Криму – 24 канал)" – "відмахнувся" від цього і сказав, що у будь-якому магазині можна купити таку форму.

Проте через декілька тижнів він сказав, мовляв, ситуація в Україні слалась так, що "ми мали реагувати", тобто він фактично визнав, що то була російська армія,

– зауважила заступниця Дмитра Кулеби.

За словами Еміне Джапарової, у тих, хто жив та працювавна території півострова та розумів історичний контекст Криму – не було сумнівів, що відбувалось військове захоплення Росією.

Президент України 26 лютого підписав указ "Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя". Відповідно – вУкраїні створять Організаційний комітет з підготовки саміту "Кримської платформи", дії якої спрямовані на деокупацію Криму.

Еміне Джапарова про "зелених чоловічків" в Криму: дивіться відео 24 каналу