Про загрози з боку Росії попередив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, взявши участь в сегменті Конференції з роззброєння 2021 року.

Важливо Російський флот у Криму готувався до окупації ще задовго до 2014 року – розвідка

Що каже Кулеба про загрози

Росія нехтує низкою міжнародних договорів з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.

Гібридна агресія Росії проти України підриває безпеку, яку побудували на Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної і токсинної зброї, їх знищення тощо.

Росія нарощує ядерний потенціал в Криму

Кулеба привернув увагу учасників конференції до незаконного нарощування ядерного потенціалу Росії в окупованому Криму.

Дипломат закликав політиків розглядати тимчасову окупацію Криму та її агресію на Донбасі як загрозу військової експансії Росії на схід та південь Європи.

Зверніть увагу! Раніше волонтери знайшли докази розміщення ядерної зброї в окупованому Криму.