Росія направила в зону "Північного потоку-2" судно для укладання труб
Росія повернула в зону "Північного потоку-2" своє єдине судно, що здатне продовжити укладання труб газопроводу. Мовиться про краново-монтажне трубоукладальне судно "Академік Черський".
Росія знову направила його до датського острова Борнхольм. Про це свідчать дані глобальної системи позиціювання суден Marine Traffic.
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На початку грудня 2020 року "Академік Черський" вже перебував декілька днів біля острова Борнхольм.
Згодом судно повернулося на територію Росії. Тоді воно встало на рейд Куршської коси поблизу Калінінграда.
Судно "Академік Черський" росіяни здебільшого використовували для прокладання морських трубопроводів в арктичних водах.
Його було закладено у 2007 році в Китаї, проєкт розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. У 2015 році судно купили структури "Газпрому" за 1 мільярд доларів і перейменували.
Будівництво "Північного потоку-2": головне
- Проєкт "Газпрому" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу – в обхід України.
- Проти будівництва "Північного потоку-2" виступила низка європейських країн.
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині. Внаслідок цього будівництво було зупинене.
- Газогін готовий на понад 90%, наразі його будівництво призупинене.
- 15 січня 2021 року в Данії заявили, що трубоукладач з російським прапором Fortuna може почати укладання двох ниток газопроводу "Північний потік-2" в її економічній зоні.
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