Росія повернула в зону "Північного потоку-2" своє єдине судно, що здатне продовжити укладання труб газопроводу. Мовиться про краново-монтажне трубоукладальне судно "Академік Черський".

Росія знову направила його до датського острова Борнхольм. Про це свідчать дані глобальної системи позиціювання суден Marine Traffic.

До теми Будівництво "Північного потоку-2": Росія сподівається на допомогу Євросоюзу

На початку грудня 2020 року "Академік Черський" вже перебував декілька днів біля острова Борнхольм.

Згодом судно повернулося на територію Росії. Тоді воно встало на рейд Куршської коси поблизу Калінінграда.

Зверніть увагу! У Росії заявили, що сподіваються на реалізацію проєкту будівництва "Північного потоку-2" за підтримки країн ЄС.

Що відомо про судно

Судно "Академік Черський" росіяни здебільшого використовували для прокладання морських трубопроводів в арктичних водах.

Його було закладено у 2007 році в Китаї, проєкт розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. У 2015 році судно купили структури "Газпрому" за 1 мільярд доларів і перейменували.