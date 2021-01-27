Росія намагається впливати на стосунки України і Угорщини: політолог про провокації

Посольство Угорщини в Україні отримало листа з погрозами перед візитом міністр закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Такі провокації і залякування дипломатичних відомств вигідні для Росії.

Джерело: 24 канал

Політолог із Закарпаття Дмитро Тужанський розповів про відносини між Україною і Угорщиною. Він зазначив, що вже не вперше на україно-угорський діалог намагається деструктивно вплинути третя сторона.

Про що мова Дешеві провокації, – Кулеба про погрози напередодні візиту Сіярто

За його словами, здебільшого це роблять росіяни. Втім, не тільки вони – є багато "малих" гравців.

Я вважаю цю провокацію дуже "дрібною". Оскільки у листі двічі є слово "Україна" і обидва рази воно написане з помилками. Це навіть кумедно,

– сказав Тужанський.

І наголосив, що відносини Угорщини та України дуже непрості. То такі провокації стають темою розмов та медійного загострення. Але як тільки Київ та Будапешт відійдуть від сварки до конструктивного діалогу, то такі провокації зникнуть, оскільки не будуть дієвими.

Дивіться відео 24 каналу: політолог прокоментував провокації

Стосунки з Угорщиною: головне

Конфлікт між Україною та Угорщиною розпочався після українських місцевих виборів, коли угорські чиновники агітували за кандидатів на Закарпатті.

Через це Україна заборонила їм в'їзд.

Згодом СБУ провела обшуки у благодійному фонді Угорщини на Закарпатті через підозру у загрозі суверенітету України.

Угорщина вкрай різко сприйняла такі кроки та навіть поскаржилась на Україну в ЄС.

Згодом Кулеба запросив Сійярто до Києва, щоб обговорити проблеми.