Росія намагається обійти санкції проти "Північного потоку-2", – Розвідка

Росія намагається обходити санкції, які запровадили проти "Північного потоку-2". Для цього країна-агресор діє одразу за кількома напрямками.

Росія діє за трьома напрямками

По-перше, Росія намагається вивести компанії, які будували газопровід, з-під санкцій через механізм тимчасової (на період до завершення робіт) зміни власника.

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У червні 2020 року ПАТ "Газпромфлот»" передало судно "Академик Черский" у власність ТОВ "Темрюк Транс Марин", яке наприкінці 2020 року передало його у власність ТОВ "Мортранссервіс".

Також наприкінці липня 2020 року ПАТ "Газпромфлот" передало судна "Остап Шеремета" та "Іван Сидоренко" компанії АТ "Нобилити".

По-друге, країна-агресор намагається створити альтернативні можливості для виконання умов, необхідних для запуску трубопроводу, після його добудови (сертифікація та страхування).

Одним із таких варіантів є проведення сертифікаційних та страхувальних робіт власними силами. Тема актуалізувалася після того, як з проєкту "Північний потік 2" вийшла швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group.

Для цього 11 січня 2021 року створено ТОВ СК "Константа" (статутний капітал – 0,5 мільярда рулів, директор – Ю. Ершова).

13 січня Банк Росії безпрецедентно швидко видав ліцензію на діяльність, а 5 березня Всеросійський союз страховиків видав дозвіл працювати за кордоном. Таким чином, створено підґрунтя для того, щоб ця компанія могла виступити страхувальником трубопроводу.

По-третє, Росія купує в європейських компаній обладнання/послуг для проєкту дрібними партіями та із задіянням компаній-посередників

У вересні 2020 році для трубоукладача "Академик Черский" в італійської компанії "Nuova Patavium" придбано устаткування для обробки країв труб та електрогідравлічних енергетичних блоків.

Щоб уникнути санкцій, була застосована схема доставки продукції до Росії кількома партіями, вартістю не більше 200 тисяч доларів. Після того, як надійшов увесь комплект обладнання, його було відправлено до порту призначення та встановлено на борт "Академика Черского".

Росія намагається обійти санкції проти "Північного потоку-2" / Дані Служби зовнішньої розвідки України