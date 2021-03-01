Росія намагається легалізувати своїх "миротворців" на Донбасі, – українська делегація в ТКГ

Російська Федерація пробує легітимізувати залучення своїх так званих "миротворців" для врегулювання конфлікту на окупованих територіях Донбасу. Москва хоче перевірити, як на це реагуватиме світова спільнота.

Керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Сергій Салкуцан 28 лютого надіслав Главі СММ ОБСЄ ноту про провокаційні дії окупаційних сил.

Читайте також Перемир'я, яке звучить пострілами: понад 200 днів тому на Донбасі оголосили тишу

Москва пробує легітимізувати своїх "добровольців" на Донбасі

Росія проводить низку заходів, спрямованих на перегляд раніше досягнутих за посередництва СММ ОБСЄ домовленостей щодо посилення режиму припинення вогню.

В українській делегації у ТКГ наголошують, що Росія пробує легітимізувати так званих "російських миротворців".

Дії Росії спрямовані на оцінку реакції міжнародної спільноти на можливу участь військовослужбовців ЗС Росії у складі СЦКК як єдиного надійного способу для сприяння врегулюванню конфлікту на сході України,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, 27 лютого 2021 року на позиціях одного з підрозділів окупантів 2 АК провели зйомку серії репортажів. У них звертають увагу на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу "російських миротворців".

Російська сторона заявляє, що таку оцінку нібито дали представники СММ ОБСЄ з деяких західноєвропейських країн.

До проведення зйомок були залучили військових 2-го армійського корпусу Росії, а як знімальний реквізит використали уніформу спостерігачів СММ ОБСЄ і військовослужбовців так званого "представництва ЛНР в СЦКК".

Яка позиція України

Українська сторона вважає, що такі провокації спрямовані на дискредитацію Місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню.

Цей факт свідчить про небажання російської сторони виконувати взяті раніше на себе зобов'язання і домовленості, досягнуті сторонами під час засідань ТКГ і у форматі "нормандської четвірки".