Росія спробувала скопіювати Перше українське військове радіо "Армія ФМ". Для цього стоврили додаток "Армія ФМ онлайн". Він буцімто створений для прослуховування українського радіо, а насправді транслює пропагандистські пісні.

Підозрюється, що цей додаток є одним із проявів інформаційно-психологічних операцій держави-агресорки, заявляє Міністерство оборони України.

Цікаво "Це великий подарунок": Росія оскандалилася заявами про території Казахстану та України

Ворог не полишає спроб знайти шляхи впливу на українських воїнів і намагається проникнути в інформаційний простір України з використанням новітніх технологій,

– заявляє оборонне відомство.

Там запевняють, що пропагандистський додаток не має жодного стосунку до радіо "Армія ФМ". У Міноборони закликають не вестися на провокації та слухати військове радіо з офіційного сайту.

"Наше духовне наповнення залежить від якості спожитого змісту, а тому закликаємо бути пильними під час встановлення додатків і споживання їхнього контенту", – підкреслили в Міністерстві.

Схожі провокації російської пропаганди: