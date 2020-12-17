Росія "клонувала" українське військове радіо, щоб проштовхувати пропаганду
Росія спробувала скопіювати Перше українське військове радіо "Армія ФМ". Для цього стоврили додаток "Армія ФМ онлайн". Він буцімто створений для прослуховування українського радіо, а насправді транслює пропагандистські пісні.
Підозрюється, що цей додаток є одним із проявів інформаційно-психологічних операцій держави-агресорки, заявляє Міністерство оборони України.
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Ворог не полишає спроб знайти шляхи впливу на українських воїнів і намагається проникнути в інформаційний простір України з використанням новітніх технологій,
– заявляє оборонне відомство.
Там запевняють, що пропагандистський додаток не має жодного стосунку до радіо "Армія ФМ". У Міноборони закликають не вестися на провокації та слухати військове радіо з офіційного сайту.
"Наше духовне наповнення залежить від якості спожитого змісту, а тому закликаємо бути пильними під час встановлення додатків і споживання їхнього контенту", – підкреслили в Міністерстві.
Схожі провокації російської пропаганди:
- Раніше схожий випадок вже траплявся саме з радіо "Армія ФМ". У листопаді 2020 року в місті Щастя на частоті, близькій до українського радіо, транслювалося російське – "Комбат ФМ".
- Ще одні провокації зафіксували в чаті додатку для військовослужбовців "Джура". Там аноніми розсилали фейки про зменшення грошового забезпечення для військових, погіршення якості харчування тощо.
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