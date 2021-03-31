Бомбардувальники Ту-22М3 в небі України: яких офіцерів Росія може залучити для удару

У 2016 році волонтери InformNapalm зібрали та опублікували дані 116 офіцерів повітряно-космічних сил Росії. Мовиться про пілотів і штурманів російської авіагрупи в Сирії, яка неодноразово наносила ракетні та бомбові удари, за результатами яких загинули тисячі мирних мешканців.

Публікація даних членів екіпажів ПКС викликала істерику в російських засобах масової інформації. Михайло Макарук у блозі InformNapalm повідомив, що вони називали ситуацію "витоком секретної інформації".

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За його словами, російське міністерство закордонних справ своїми дипломатичними каналами також намагалось шантажувати країни, в яких були розміщенні сервери з хостингом дзеркал сайту InformNapalm.org, вимагаючи його закрити. Проте ці спроби зазнали невдачі.

Він зауважив, що командувач Військово-Морських сил України, адмірал Ігор Воронченко заявив, що 10 липня 2019 року стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 Росії відпрацювали навчальне завдавання ракетного удару за 60 кілометрів від Одеси, після чого полетіли в бік Босфору.

Ймовірно, що у разі початку повномасштабної війни Росії проти України саме цих російських офіцерів можуть залучити для завдавання авіаударів вже по мирному населенню та захисниках України,

– зазначив Макарук.

Журналіст нагадав, що командир авіаційного полку Вадим Белослюдцев ще восени 2020 року назвав бомбардувальник Ту-22М3 "літаком-солдатом, який брав участь майже у всіх конфліктах останніх десятиліть".

Що таке ТУ-22МЗ? Це нова оновлена версія дальнього стратегічного бомбардувальника-ракетоносця або розвідника зі змінною геометрією крила, яка оснащується ядерним озброєнням. Медії його назвали одним із найзасекреченіших авіаційних проєктів СРСР часів "Холодної війни.

Інформація з Це нова оновлена версія дальнього стратегічного бомбардувальника-ракетоносця або розвідника зі змінною геометрією крила, яка оснащується ядерним озброєнням. Медії його назвали одним із найзасекреченіших авіаційних проєктів СРСР часів "Холодної війни.Інформація з Вікіпедії

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