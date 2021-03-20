Росія може піти війною на Україну, – Овдієнко про помсту Путіна за образу Байдена

Володимир Путін образився на Джо Байдена, бо він назвав його вбивцею. Однак, свій гнів проти Америки президент Росії скерувати не зможе, тому може вимістити злість на Україну.

У росіян та американців немає ані спільних інтересів, ані спільних проєктів, де б російський президент міг помститись. Таку думку висловив журналіст та ведучий Артем Овдієнко у своєму блозі "Думки мої тихі".

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Як Україна причетна до скандалу

На його думку, для того, щоб компенсувати отримане від Джо Байдена приниження, Володимир Путін може наважитися на активізацію російсько-української війни.

Путін точно образився і зажадає це на комусь вимістити. Він не буде виміщати образу на сильнішому за себе, не піде війною на США, але він цілком спроможний вимістити свою злобу на слабкішому за себе – піти війною в Україну,

– зазначив Овдієнко.

У такий спосіб Путін справді підтвердить тезу Байдена, однак він, за словами журналіста, і так ніколи цього не заперечував. Ведучий зазначив, що цей скандал, можливо, президента Росії навіть потішив.

Овдієнко наголосив, що Путін не може помститись американцям безпосередньо, бо немає спільних проєктів Росії та США. У іншому випадку, на думку журналіста, Путін дав би розпорядження своїм підлеглим "підгидити" американцям.

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