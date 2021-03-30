Засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський заявив, що Росія мобілізовує своє населення для війни на Донбасі. У такий спосіб Кремль готується до ескалації збройного конфлікту.

За словами Лисянського, з Росії на окуповану територію Луганської області прибули близько 300 "добровольців". Він зазначив, що це бойовики, яких набирають через приватні військові компанії.

Читайте також Бойовики на Донбасі постійно гинуть від передозування, – Хомчак

Як розповів Лисянський, якщо в Росії "добровольці" хочуть взяти участь у військові агресії проти України, то там є цілі групи осіб, які розкажуть, як це зробити. Він зазначив, що найбільше вони активізувалися наприкінці грудня 2020 року.

У нас були свої джерела інформації – активісти, які туди телефонували й розпитували про участь,

– заявив він.

Коли бойовики заїжджали в Україну

За словами Лисянського, приблизно 300 "добровольців" з Росії прибували на Луганщину протягом певного часу. Зокрема, вони були в групах по 10 – 15 осіб.

До теми Кремль готується до військової операції, – Піонтковський про зміни у тактиці Росії

Лисянський також додав, що наразі на окупованих територіях є професійні російські військові. Як він додав, це певні військові інструктори.

Росія мобілізовує бойовиків для нарощування конфлікту на Донбасі: дивіться відео

Ситуація на Донбасі: останні новини