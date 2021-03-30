Майже 300 бойовиків: Росія мобілізовує "добровольців" для нарощування конфлікту на Донбасі
Засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський заявив, що Росія мобілізовує своє населення для війни на Донбасі. У такий спосіб Кремль готується до ескалації збройного конфлікту.
Джерело:24 канал
За словами Лисянського, з Росії на окуповану територію Луганської області прибули близько 300 "добровольців". Він зазначив, що це бойовики, яких набирають через приватні військові компанії.
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Як розповів Лисянський, якщо в Росії "добровольці" хочуть взяти участь у військові агресії проти України, то там є цілі групи осіб, які розкажуть, як це зробити. Він зазначив, що найбільше вони активізувалися наприкінці грудня 2020 року.
У нас були свої джерела інформації – активісти, які туди телефонували й розпитували про участь,
– заявив він.
Коли бойовики заїжджали в Україну
За словами Лисянського, приблизно 300 "добровольців" з Росії прибували на Луганщину протягом певного часу. Зокрема, вони були в групах по 10 – 15 осіб.
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Лисянський також додав, що наразі на окупованих територіях є професійні російські військові. Як він додав, це певні військові інструктори.
Росія мобілізовує бойовиків для нарощування конфлікту на Донбасі: дивіться відео
Ситуація на Донбасі: останні новини
- На Донбасі впродовж 29 березня 2021 року бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, вони стріляли з мінометів, які заборонені мінськими домовленостями.
- Російські найманці також зайнялись дообладнанням старих та облаштуванням нових оборонних позицій біля Донецького аеропорту, Мар'їнки та Зайцевого.
- Варто зауважити, що від початку 2021 року на Донбасі померли 26 українських військових.
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