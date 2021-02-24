Росія не має жодного інструменту впливу на Україну, окрім військового, – Гармаш

Вже не перше добу на Донбасі зберігається загострення. У Тристоронній контактній групі не пов'язують це із санкціями, які ввели проти проросійського політика Віктора Медведчука.

Загострення було спрогнозованим. Таку думку в ефірі висловив представник Луганської області у ТКГ Сергій Гармаш.

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Росія втрачає інструменти впливу

За його словами, Москва не змогла досягнути тієї мети, яку ставила перед собою, погоджуючись на режим тиші. Головна її ціль – це суб'єктивізація окупованих територій.

Тобто показати світові, нібито в Україні громадянський конфлікт. Це може зняти санкції з Росії і забрати наше єдине джерело тиску на Росію.

Москва побачила, що не добилась своєї мети і відновила свій єдиний інструмент впливу на Україну – військовий,

– зазначив Гармаш.

Він зауважив, Росія зрозуміла, що втратила політичний інструмент – фракцію "Опозиційна платформа – За життя" (і Медведчука, на якого вона робила ставку) і пропагандистський – телеканали.

Загострення почались раніше

Загострення на Донбасі, як наголосив Гармаш, почалось набагато раніше. "Це реакція Москви на зміну політики України щодо Росії та конфлікту на Донбасі", – він зауважив.

З початку перемир'я на Донбасі, 27 лютого 2020 року, СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 10 603 випадки порушень режиму тиші. Зокрема, 3 409 вибухів, 1 180 невизначених боєприпасів у польоті, 101 спалах дульного полум'я, 61 освітлювальну ракету, а також понад 5 852 черги та постріли.

Представник ТКГ додав, що з боку Росії глобального наступу в Україні не буде. Водночас – можливе повернення в період до режиму тиші.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу