Росія не має жодного інструменту впливу на Україну, окрім військового, – Гармаш

Джерело:24 канал
Вже не перше добу на Донбасі зберігається загострення. У Тристоронній контактній групі не пов'язують це із санкціями, які ввели проти проросійського політика Віктора Медведчука.
Загострення було спрогнозованим. Таку думку в ефірі висловив представник Луганської області у ТКГ Сергій Гармаш.
Зверніть увагу Путін перевіряє реакцію Євросоюзу і США, – військовий експерт про загострення на Донбасі
За його словами, Москва не змогла досягнути тієї мети, яку ставила перед собою, погоджуючись на режим тиші. Головна її ціль – це суб'єктивізація окупованих територій.
Тобто показати світові, нібито в Україні громадянський конфлікт. Це може зняти санкції з Росії і забрати наше єдине джерело тиску на Росію.
Москва побачила, що не добилась своєї мети і відновила свій єдиний інструмент впливу на Україну – військовий,
– зазначив Гармаш.
Він зауважив, Росія зрозуміла, що втратила політичний інструмент – фракцію "Опозиційна платформа – За життя" (і Медведчука, на якого вона робила ставку) і пропагандистський – телеканали.
Загострення на Донбасі, як наголосив Гармаш, почалось набагато раніше. "Це реакція Москви на зміну політики України щодо Росії та конфлікту на Донбасі", – він зауважив.
Представник ТКГ додав, що з боку Росії глобального наступу в Україні не буде. Водночас – можливе повернення в період до режиму тиші.