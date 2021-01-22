Якщо ситуація не зміниться та Україна не отримає доступу до окупованих частин Донеччини та Луганщини, вже через кілька років там взагалі не залишиться шахт. Скоріш за все, відновлювати їх після звільнення Донбасу буде недоцільно.

Про те, що кремлівська адміністрація збирається задовольнити потреби вугільнодобувної галузі Донецької області лише на зовсім мінімальному рівні, свідчать "документи" терористів. Їх надали 24 каналу власні джерела у правоохоронних органах України.

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Це призведе навіть не до продовження агонії шахт, а до тотального погіршення ситуації. Як із невиплатами зарплат, так і зі смертями під час видобування.

Відсутність достатнього фінансування з боку Росії, а також через махінації терористичного керівництва вже призвели до того, що більшість шахт не виконують навіть половину річного плану.

Наприклад, станом на листопад 2020 ДП "Макіїввугілля" отримало від "республіканського підприємства" "Енергія Донбасу" 55,7% від тієї суми, на яку відвантажили вугілля.

Із шахтою "Комсомолець Донбасу" розрахувались взагалі на 20,4%, а із підприємствами "Торенантрациту" – на 23,6%.



Із шахтами у "ДНР" не розраховуються / Фото 24 каналу

Щоб утримати роботу підприємств хоча б у тому жахливому рівні, у якому вони перебувають наразі, окупанти запросили у Москви 1 мільярд рублів.

Для цього гроші мали б розподілити так: