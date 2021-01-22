Грошей не буде: Росія кинула шахтарів Донбасу на вірну загибель
Якщо ситуація не зміниться та Україна не отримає доступу до окупованих частин Донеччини та Луганщини, вже через кілька років там взагалі не залишиться шахт. Скоріш за все, відновлювати їх після звільнення Донбасу буде недоцільно.
Про те, що кремлівська адміністрація збирається задовольнити потреби вугільнодобувної галузі Донецької області лише на зовсім мінімальному рівні, свідчать "документи" терористів. Їх надали 24 каналу власні джерела у правоохоронних органах України.
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Відсутність достатнього фінансування з боку Росії, а також через махінації терористичного керівництва вже призвели до того, що більшість шахт не виконують навіть половину річного плану.
Із шахтою "Комсомолець Донбасу" розрахувались взагалі на 20,4%, а із підприємствами "Торенантрациту" – на 23,6%.
Із шахтами у "ДНР" не розраховуються / Фото 24 каналу
Для цього гроші мали б розподілити так:
- ГП "ДУЕК" – 20 мільйонів 717 тисяч рублів
- ГП "Макіїввугілля" – 122 мільйони 891 тисяча рублів.
- ГП "Торезантрацит" – 477 мільйонів 666 тисяч рублів.
- ГП "Шахта імені Засядька" – 181 мільйон 724 тисячі рублів.
- ГП "Шахта Комсомолець Донбасу" – 200 мільйонів рублів.
Втім, навіть цього плану "відновлення" може вистачити лише на те, щоб відкачувати воду з шахт впродовж 1 – 2 років. Згідно з висновками експертів, 1 мільярду шахтам вистачить лише на проведення якихось поточних ремонтів без оновлення обладнання, яке вкрай потрібно на кожному підприємстві. При цьому повернути ці гроші вже нікому не вдасться, оскільки вугільна галузь є збитковою.
Але ж і цього у "ДНР" не матимуть. Замість прямого постачання грошей, як то було у 2014 році, Кремль вирішив відмовити терористам у всьому. Єдині гроші, які можуть отримати шахти – крихти від заборгованих їм сум:
- "Макіїввугіллю" винні 1,1 мільярда рублів.
- "Торезантрациту" – 1,57 мільярда.
- "Комсомольцю Донбасу" – 5,4 мільярда.
Скільки грошей недоотримують шахти Донеччини через махінації терористів та занедбання підприємств / Фото 24 каналу
Тих сум, на які у 2021 профінансують вугільнодобувну галузь на захопленій частині Донецької області, не вистачить навіть на те, щоб розрахуватися з виплатами зарплат за 2020 рік.
Вугільнодобувна галузь окупованої Донеччини помирає / Фото 24 каналу
Фактично ж, окупанти кинули гірників захоплених ними ж місць напризволяще. Вугільна галузь регіону помре. Та потягне за собою шахтарів, яких росіяни виштовхують на війну. Оскільки лише беручи участь у бойових діях, у "ДНР" звичайні люди можуть отримувати 10-15 тисяч рублів. Ці гроші на занедбаній території вважаються великими.
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